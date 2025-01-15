Натуральный снайпер

Нынешний чемпионат НХЛ, кажется, подарил лиге еще одну российскую хоккейную звезду. Форвард Павел Дорофеев довольно долго пробивал себе место в основе «Вегас Голден Найтс», а теперь превратился в одного из лидеров нападения клуба, выглядящего безусловным претендентом на Кубок Стэнли, в матче против «Нэшвилл Предаторс» сделав первый в американской карьере хет-трик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух последних матчах форвард «Вегаса» Павел Дорофеев (№16) забросил пять шайб и с 19 голами является главным снайпером своей команды в регулярном чемпионате НХЛ

Фото: George Walker IV / AP В двух последних матчах форвард «Вегаса» Павел Дорофеев (№16) забросил пять шайб и с 19 голами является главным снайпером своей команды в регулярном чемпионате НХЛ

Фото: George Walker IV / AP

Очередной матч «Вегаса», уступившего на выезде «Нэшвиллу» — 3:5, заставил хоккеистов гостей, вспоминая его перипетии, говорить о том же их партнере, о котором они говорили буквально пару дней назад — после гораздо более удачной для клуба встречи. В ней он одолел — 4:1 — «Миннесота Уайлд», а статус главного героя игры получил форвард Павел Дорофеев. Обеспечили его две заброшенные шайбы и результативная передача. Теперь, хоть героем представителя проигравшей стороны как-то странно называть, Дорофееву удался трюк покруче.

«Вегас» в матче против «Нэшвилла» долго выглядел ужасно и к середине второго периода проигрывал со счетом 0:4, не сулившим ему в будущем ничего хорошего.

Луч надежды перед гостями засветил внезапно — когда за дело взялся Дорофеев. Еще до перерыва он дважды поразил чужие ворота.

Потом, уже ближе к окончанию заключительного периода, поразил их и в третий раз. Получился не просто хет-трик, а хет-трик, который в Америке называют «натуральным», с тремя голами подряд — явление редкое и в НХЛ приравнивающееся к престижному достижению. Хотя даже если бы обошлось без «натуральности», для Дорофеева он все равно стал бы большим событием. Хет-триков в его американской карьере еще не было. Он, правда, «Вегас» не спас. «Нэшвилл» добил его голом в пустые ворота.

В любом случае этот матч лишь укрепил представления о 24-летнем Павле Дорофееве как о потихоньку дозревающей новой российской звезде в НХЛ, чей путь к почетному статусу можно было бы считать неординарным, если бы не достаточно солидное количество примеров хоккеистов, не так уж высоко котировавшихся в юности, но в НХЛ постепенно поднимавших котировки, превращаясь в персонажей серьезного или даже исключительного масштаба.

Тот же Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг», считающийся сейчас в лиге чуть ли не эталоном хоккейного бомбардира, по-настоящему заблистал примерно в том же возрасте, в котором сейчас находится Дорофеев.

Воспитанник школы магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев на излете прошлого десятилетия ему не пригодился, в результате обмена перешел в «Трактор», а во время пандемии коронавируса отправился за океан, не захотев дожидаться шансов в челябинском фарм-клубе. «Вегас» в 2019 году выбрал его в третьем раунде драфта, то есть тоже не слишком-то верил в талант форварда, не отличавшегося ни выдающимися физическими данными, ни выдающейся результативностью.

Павлу Дорофееву в течение трех сезонов пришлось играть по большей части уже в его фарм-клубе. И там-то, в команде «Хендерсон Силвер Найтс», он продемонстрировал, что способен прогрессировать и адаптироваться к новым условиям. А вызовы в основу следовали все чаще и чаще, хотя, например, в play-off 2023 года, который принес «Вегасу» Кубок Стэнли, сыграть Дорофееву так и не довелось.

В число по-настоящему важных для клуба игроков Павел Дорофеев вошел еще в прошлом сезоне. Но прорывным для него оказался все-таки текущий.

Дело не в состоявшемся только что всплеске, а в том, что удачные выступления россиянина против «Миннесоты» и «Нэшвилла» из общей картины не выбивались. Хорошо катающийся, хорошо выбирающий позицию, классно бросающий, а еще честно отрабатывающий в обороне Дорофеев чем-то чрезвычайно полезным отмечается постоянно. А его статистика в данный момент, в середине регулярного чемпионата, уже лучше, чем была по итогам всего предыдущего чемпионата. Прежде всего это касается снайперских показателей.

У Павла Дорофеева уже 19 забитых голов. Это элитные цифры, снайперская топ-десятка первенства всего-то в трех шайбах от него. А в снайперской иерархии отдельно взятого «Вегаса» Дорофеев вообще лидирует с отрывом: у ближайших преследователей — Бретта Хоудена и соотечественника Ивана Барбашева — по 15 голов. Более наглядной иллюстрации значения Дорофеева для клуба не придумаешь.

А клуб, между прочим, снова, как и два года назад, смотрится безусловным претендентом на Кубок Стэнли. «Вегас», несмотря на поражение от «Нэшвилла», возглавляет классификацию Тихоокеанского дивизиона и идет третьим в сводной таблице лиги с микроскопическим отставанием от «Вашингтон Кэпиталс» и «Виннипег Джетс». Play-off от него уже никуда не уйдет, и без Дорофеева нынче в нем ему уже не обойтись.

Алексей Доспехов