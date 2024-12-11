Потолок возможностей

Национальная хоккейная лига (НХЛ), пользуясь благоприятной экономической ситуацией и постоянным ростом доходов, планирует и в следующем сезоне существенно поднять потолок зарплат, который скакнет вверх как минимум на $4,4 млн по сравнению с нынешними $88 млн. Это приятная новость как для менеджеров клубов, раньше, при замороженном во время пандемии потолке испытывавших проблемы с комплектованием составов, так и для игроков. Многие из них после предыдущего подъема планки, случившейся перед текущим сезоном, успели стать бенефициарами нового тренда, заключив очень дорогие контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гэри Беттмен

Фото: Steve Marcus / AP Гэри Беттмен

Фото: Steve Marcus / AP

В американском Палм-Бич состоялось заседание Совета владельцев клубов НХЛ, ключевого органа лиги. А его итоги вопреки традиции выглядели исключительно позитивными. Функционеры НХЛ, например, с удовольствием отчитались о плодотворной работе по продлению коллективного договора с хоккейным профсоюзом — NHLPA, которое состоится осенью 2026 года, и о скором достижении договоренностей по поводу возвращения лиги на Олимпийские игры. Она игнорировала их в течение десяти лет, но теперь радикально изменила позицию. Возвращение должно состояться на ближайшей зимней Олимпиаде: ее в феврале 2026 года примет Италия — Милан и Кортина д’Ампеццо.

Но центральной новостью заседания для представителей североамериканского хоккейного бизнеса стала все-таки другая. Глава НХЛ Гэри Беттмен объявил о том, что она прогнозирует повышение перед следующим сезоном потолка зарплат до $92,4 млн, то есть на $4,4 млн по сравнению с действующим в сезоне текущем. Причем речь, как подчеркнул господин Беттмен, идет именно о минимальном размере повышения, которое может оказаться еще существеннее. Его реальный размер будет определен в ходе переговоров НХЛ с NHLPA и будет зависеть от ряда факторов — таких как доходы лиги и установленная планка отчислений в эскроу-фонд для хоккеистов.

В любом случае речь идет о важном событии, хотя оно и выглядело довольно ожидаемым.

Потолок зарплат (предельная сумма контрактных выплат в сезоне игрокам из клубной заявки с рядом оговорок и исключений) входит в число ключевых финансовых инструментов НХЛ.

С его помощью лига поддерживает высокий уровень конкуренции в чемпионате, а также снижает риск коммерческих провалов клубов. В НХЛ, в отличие, например, от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), потолок жесткий, и возможность его превышения, даже за уплату налога на роскошь, не предусмотрена.

НХЛ, пережившая в нынешнем веке сразу два локаута, спровоцированных в том числе как раз «гонкой зарплат» хоккеистов, старалась все время поднимать потолок плавно, без рывков. А в 2020 году она и вовсе заморозила его на отметке $81,5 млн на целых три сезона в связи с пандемией коронавируса, которая существенно сократила календарь двух подряд чемпионатов, а также привела к существенным — около $1 млрд — финансовым потерям по иным причинам — к примеру, из-за ограничений на допуск зрителей на трибуны.

С мертвой точки потолок сдвинулся в 2022 году.

Возможность его повышения тот же Гэри Беттмен связывал с возвращением ежегодных доходов лиги на допандемийный уровень — до $5 млрд. Но два сезона его приподнимали по чуть-чуть — на $1 млн. Однако этим летом НХЛ впервые после долгого перерыва решилась на подъем радикальный — сразу на $4,5 млн.

Понятно, что планы тренд сохранить связаны с теми же самыми обстоятельствами. Важнейшее из них — остающаяся крайне благоприятной экономическая ситуация на североамериканском спортивном рынке в целом и рынке хоккейном в частности. Заместитель Гэри Беттмена Билл Дейли, по сути, объясняя в Палм-Спрингс, почему лига настроена так оптимистично, раскрыл ее прогнозируемые доходы в этом сезоне. По оценке НХЛ, они составят $6,6 млрд, на $0,3 млрд больше, чем в сезоне предыдущем. А потолок жестко привязан к уровню поступлений.

Понятно и кто войдет в список бенефициаров такого решения. Фактически это все участники рынка. Менеджерам клубов, особенно успешных, сталкивающихся с повышенными запросами лидеров, замороженный потолок не позволял сохранять состав в неизменном виде — все время приходилось кем-то жертвовать, чтобы уложиться в лимит. Сейчас же, по данным CapWages, почти половина — 15 из 32 клубов — НХЛ имеют как минимум пятимиллионный зазор до потолка в $88 млн, означающий огромное пространство для маневра.

Но еще более явно выиграли от размораживания сами хоккеисты. Владельцы клубов начиная с лета активно вкладывали появившиеся у них свободные средства в контракты с игроками, заключая и очень дорогие по прежним меркам договоры. Среди них были и беспрецедентные. Летом рекордную годовую зарплату гарантировал себе форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль с вступающим в действие в 2025 году восьмилетним контрактом на $112 млн. А в декабре рекордное для вратарей соглашение подписали «Нью-Йорк Рейнджерс» и Игорь Шестеркин. Оно рассчитано тоже на восемь лет и принесет российскому голкиперу $92 млн.

Алексей Доспехов