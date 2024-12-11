Потолок возможностей
НХЛ снова готова существенно поднять предельный размер платежных ведомостей
Национальная хоккейная лига (НХЛ), пользуясь благоприятной экономической ситуацией и постоянным ростом доходов, планирует и в следующем сезоне существенно поднять потолок зарплат, который скакнет вверх как минимум на $4,4 млн по сравнению с нынешними $88 млн. Это приятная новость как для менеджеров клубов, раньше, при замороженном во время пандемии потолке испытывавших проблемы с комплектованием составов, так и для игроков. Многие из них после предыдущего подъема планки, случившейся перед текущим сезоном, успели стать бенефициарами нового тренда, заключив очень дорогие контракты.
Гэри Беттмен
Фото: Steve Marcus / AP
В американском Палм-Бич состоялось заседание Совета владельцев клубов НХЛ, ключевого органа лиги. А его итоги вопреки традиции выглядели исключительно позитивными. Функционеры НХЛ, например, с удовольствием отчитались о плодотворной работе по продлению коллективного договора с хоккейным профсоюзом — NHLPA, которое состоится осенью 2026 года, и о скором достижении договоренностей по поводу возвращения лиги на Олимпийские игры. Она игнорировала их в течение десяти лет, но теперь радикально изменила позицию. Возвращение должно состояться на ближайшей зимней Олимпиаде: ее в феврале 2026 года примет Италия — Милан и Кортина д’Ампеццо.
Но центральной новостью заседания для представителей североамериканского хоккейного бизнеса стала все-таки другая. Глава НХЛ Гэри Беттмен объявил о том, что она прогнозирует повышение перед следующим сезоном потолка зарплат до $92,4 млн, то есть на $4,4 млн по сравнению с действующим в сезоне текущем. Причем речь, как подчеркнул господин Беттмен, идет именно о минимальном размере повышения, которое может оказаться еще существеннее. Его реальный размер будет определен в ходе переговоров НХЛ с NHLPA и будет зависеть от ряда факторов — таких как доходы лиги и установленная планка отчислений в эскроу-фонд для хоккеистов.
В любом случае речь идет о важном событии, хотя оно и выглядело довольно ожидаемым.
Потолок зарплат (предельная сумма контрактных выплат в сезоне игрокам из клубной заявки с рядом оговорок и исключений) входит в число ключевых финансовых инструментов НХЛ.
С его помощью лига поддерживает высокий уровень конкуренции в чемпионате, а также снижает риск коммерческих провалов клубов. В НХЛ, в отличие, например, от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), потолок жесткий, и возможность его превышения, даже за уплату налога на роскошь, не предусмотрена.
НХЛ, пережившая в нынешнем веке сразу два локаута, спровоцированных в том числе как раз «гонкой зарплат» хоккеистов, старалась все время поднимать потолок плавно, без рывков. А в 2020 году она и вовсе заморозила его на отметке $81,5 млн на целых три сезона в связи с пандемией коронавируса, которая существенно сократила календарь двух подряд чемпионатов, а также привела к существенным — около $1 млрд — финансовым потерям по иным причинам — к примеру, из-за ограничений на допуск зрителей на трибуны.
С мертвой точки потолок сдвинулся в 2022 году.
Возможность его повышения тот же Гэри Беттмен связывал с возвращением ежегодных доходов лиги на допандемийный уровень — до $5 млрд. Но два сезона его приподнимали по чуть-чуть — на $1 млн. Однако этим летом НХЛ впервые после долгого перерыва решилась на подъем радикальный — сразу на $4,5 млн.
Понятно, что планы тренд сохранить связаны с теми же самыми обстоятельствами. Важнейшее из них — остающаяся крайне благоприятной экономическая ситуация на североамериканском спортивном рынке в целом и рынке хоккейном в частности. Заместитель Гэри Беттмена Билл Дейли, по сути, объясняя в Палм-Спрингс, почему лига настроена так оптимистично, раскрыл ее прогнозируемые доходы в этом сезоне. По оценке НХЛ, они составят $6,6 млрд, на $0,3 млрд больше, чем в сезоне предыдущем. А потолок жестко привязан к уровню поступлений.
Понятно и кто войдет в список бенефициаров такого решения. Фактически это все участники рынка. Менеджерам клубов, особенно успешных, сталкивающихся с повышенными запросами лидеров, замороженный потолок не позволял сохранять состав в неизменном виде — все время приходилось кем-то жертвовать, чтобы уложиться в лимит. Сейчас же, по данным CapWages, почти половина — 15 из 32 клубов — НХЛ имеют как минимум пятимиллионный зазор до потолка в $88 млн, означающий огромное пространство для маневра.
Но еще более явно выиграли от размораживания сами хоккеисты. Владельцы клубов начиная с лета активно вкладывали появившиеся у них свободные средства в контракты с игроками, заключая и очень дорогие по прежним меркам договоры. Среди них были и беспрецедентные. Летом рекордную годовую зарплату гарантировал себе форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль с вступающим в действие в 2025 году восьмилетним контрактом на $112 млн. А в декабре рекордное для вратарей соглашение подписали «Нью-Йорк Рейнджерс» и Игорь Шестеркин. Оно рассчитано тоже на восемь лет и принесет российскому голкиперу $92 млн.