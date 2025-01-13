Никита Кучеров отобрал место в тройке бомбардиров

Никита Кучеров продолжает погоню за вторым подряд титулом лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ. На третье место в этой иерархии его вывел классный матч, в котором клуб российского форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграл в гостях — 5:2 — «Питсбург Пингвинс», а Кучеров забил два гола, в том числе важнейший, и сделал результативную передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров (справа) забивает второй гол в игре против вратаря «Питсбург Пингвинс» Тристана Джарри (слева)

Фото: Reuters Никита Кучеров (справа) забивает второй гол в игре против вратаря «Питсбург Пингвинс» Тристана Джарри (слева)

Фото: Reuters

После этого матча Джон Купер, тренер «Тампы», которая ведет непростую борьбу за путевку в play-off от Восточной конференции с целым отрядом сильных команд и пока в ней держится достойно, не выпадая из «кубковой зоны», как мог объяснял, за счет чего она добивается успеха: «Вы цепляетесь, цепляетесь, цепляетесь… И ищете кого-то, кто бы мог сделать игру. Куч ее делает постоянно».

«Куч» — это, разумеется, Никита Кучеров, ключевой элемент в этой нехитрой, примерно такой же по философии, как в большинстве других команд, тоже цепляющихся, рассчитывая на выдающееся мастерство лидеров, системе Купера. А под эпизодом, «сделавшим игру», он имел в виду момент за три минуты до окончания матча. До него в нем происходило много чего интересного, в том числе такого, что не наводило на мысль о том, что для «Тампы» все срастется как надо.

Речь в первую очередь о стартовом периоде, который «Тампе» повезло завершить, уступая всего-то 0:1. В нем на 14 бросков в створ от «Питсбурга» она ответила двумя собственными.

После этого «Тампа», правда, подняла голову и в следующей двадцатиминутке благодаря стрельнувшему в касание Кучерову повела. Но «Питсбург», в январе играющий без травмированного Евгения Малкина, рук не опускал и в начале заключительного периода равновесие восстановил. После пошла тяжелая игра, намекавшая на то, что без овертайма тут, скорее всего, не обойтись.

И шла она как раз до того эпизода, который явно держал в уме Джон Купер, рассказывая о роли Никиты Кучерова, как и всякий игрок экстра-класса, немножко выходящего за рамки рядовых шаблонов. Этот эпизод показал талант Кучерова — он не просто замечательный снайпер, не просто тонкий диспетчер с железным контролем шайбы, но еще и хоккеист, вгрызающийся в соперника, чтобы ее у него отобрать.

Хватку Кучерова на себе довелось испытать форварду Ноэлю Аччари. Он наверняка думал, что спокойно выведет шайбу из своей зоны, что рядом никого нет, а синяя линия — вот она, прямо перед ним. Но вдруг из-за спины появилась клюшка, как выяснилось, продолжавшего сражаться российского нападающего, а через пару секунд, подъехав к чужим воротам, тот уже расправлялся с голкипером Тристаном Джарри.

Дальше «Тампа» добила «Питсбург» двумя голами в пустые ворота, а Никита Кучеров записал в актив еще и результативную передачу.

Эти три набранные Кучеровым очка добавили актуальности теме его погони за вторым подряд титулом лучшего бомбардира регулярного первенства.

В бомбардирской гонке, выигранной Кучеровым год назад, он некоторое время прилично отставал от лидеров. Но после матча с «Питсбургом» россиянин уже в топ-тройке, и никакого существенного отставания нет. У Кучерова после этого дня регулярки было 62 очка, а у располагающегося на строчку выше Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» — лишь на балл больше. Кое-какой запас имел разве что Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». У Маккиннона 68 очков. Но надо принимать во внимание один нюанс. Отставание Кучерова связано с тем, что он провел меньше матчей, чем конкуренты. По сравнению с Маккинноном, скажем,— аж пять. А по средней результативности — 1,59 очка за игру — Кучеров нападающего «Колорадо» чуточку опережает.

Арнольд Кабанов