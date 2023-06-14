«Вегас» завершил шестилетку в срок

НХЛ получила нового обладателя Кубка Стэнли. Он определился в пятом матче финальной серии, в котором «Вегас Голден Найтс» удивительно легко — 9:3 — разгромил на своей площадке «Флорида Пантерс» и впервые в своей очень короткой, начавшейся всего шесть лет назад истории завоевал главный приз лиги. Основным фактором, обеспечившим ему победу, стал, может быть, не самый яркий, но безумно ровный и трудолюбивый состав с идеально вписавшимся в него российским форвардом Иваном Барбашевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал 15-м российским хоккеистом, кому удалось в качестве игрока завоевать Кубок Стэнли более одного раза

Фото: Reuters Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал 15-м российским хоккеистом, кому удалось в качестве игрока завоевать Кубок Стэнли более одного раза

Фото: Reuters

Соль этого триумфа «Вегаса» емко сформулировать совсем нетрудно. Он оказался, видимо, самым убедительным доказательством того, что в сегодняшней НХЛ с ее зыбкой иерархией возможно все, и любые мечты, любые прожекты в ней могут осуществиться, если выбрать правильную стратегию и жестко ей следовать.

«Вегас» появился в НХЛ в 2017 году. И в его основе до сих пор есть пять хоккеистов, которые выступали за клуб в дебютном сезоне. И, как выяснилось, все они — Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон, Ши Теодор, Брейден Макнэбб — прекрасно помнят фразу, сказанную владельцем «Вегаса» Биллом Фоули перед стартом того чемпионата. Они ее с удовольствием повторяли, эту коротенькую фразу, этот казавшийся чистой воды популизмом лозунг. И сам Фоули посреди праздника на T-Mobile Arena его с удовольствием, с широченной улыбкой произнес для журналистов вновь, возвращаясь в 2017-й. «Cup in six» — «Кубок за шесть лет»: такую он тогда дал своей свежеслепленной команде установку, которая, разумеется, попала в газеты и над которой было принято посмеиваться. Звучит хлестко, но где лозунг и где реальность?

В НХЛ до «Вегаса» были клубы, которым удавалось добраться до Кубка Стэнли через шесть лет после вступления в лигу или еще быстрее. Он — седьмой по счету.

Но пять из его предшественников выступали в НХЛ в незапамятные времена — в 1920-е годы или чуть раньше. А в современной истории пример один-единственный. «Эдмонтон Ойлерс» взял свой первый Кубок Стэнли в 1984 году, в пятом сезоне в лиге. Но, строго говоря, «Эдмонтон» был молодым клубом лишь формально. Дело в том, что до НХЛ он долго выступал в пытавшейся конкурировать с ней, прежде чем развалиться, Всемирной хоккейной ассоциации и, еще будучи ее членом, успел, скажем, перехватить главного канадского хоккейного гения всех времен Уэйна Гретцки, ставшего ключевым элементом взлета. Эксперимент с «Вегасом» на порядок чище.

Билла Фоули, несмотря на его блестящий послужной список в бизнесе, репутацию человека, имеющего чутье на неочевидные инвестиции, в действительности подозревали в сумасшествии, еще когда он только оформил покупку «Вегаса». Заплатить НХЛ просто за право на франшизу $500 млн и разместить ее в городе, в котором вообще-то нет никакого дефицита с развлечениями и который никогда о хоккее, игре северной, особенно не грезил — это был уже колоссальный риск. А заявление о спринтерском рывке к Кубку Стэнли и вовсе тянуло на бред.

Своего Уэйна Гретцки «Вегас» не мог выцепить при всем желании. Комплектоваться ему пришлось в основном через так называемый драфт расширения.

На нем три десятка других клубов защищали от перехода особенно нужных им хоккеистов и не защищали, давая возможность взять кого-то новичку, не особенно нужных. Середнячков.

Фантастикой было уже то, что едва собранный из них «Вегас» сразу же приобрел популярность у публики, как того и хотел Фоули, и вдобавок сразу же умудрился проскочить в финал play-off, в котором, правда, без вариантов уступил «Вашингтон Кэпиталс» и Александру Овечкину. Уже этот прорыв доказывал, что ничего по-настоящему безумного в планах хозяина клуба не было. Нынешняя НХЛ с ее сдерживающим аппетиты потолком зарплат, с постоянной миграцией сильных игроков представляет большие возможности каждому. Надо только уметь ими пользоваться, что, впрочем, не так уж просто.

Застрявшая у многих в памяти установка Билла Фоули на «Кубок за шесть лет» вытеснила из нее другую. Хотя, скорее всего, она куда важнее для понимания того, почему у «Вегаса» получилось установку выполнить. Он дал четкое указание своим менеджерам и скаутам: формируя основу, брать исключительно игроков «командных», «с низким эго» и по крайней мере относительно дешевых. Для НХЛ это было фактически нарушением базового принципа, по которому команда должна строиться, как ни крути, вокруг звезды или желательно звезд. «Вегас» же его игнорировал, строго придерживаясь однажды сформулированной стратегии.

В соответствии с ней в него попала вся та пятерка старожилов, гвардейцев, заставших дебют клуба в НХЛ. Один из них, списанный перед драфтом расширения, по иронии судьбы, как раз «Флоридой» форвард Джонатан Маршессо, забив чертову дюжину голов в этом play-off, заработал приз наиболее ценному его игроку. В соответствии с ней осенью 2021 года «Вегас» взял из «Буффало Сейбрс» центрального нападающего Джека Айкела, здорово рискуя, потому что тот перенес тяжелую операцию на шейном отделе позвоночника, а его прежний клуб подозревал, что она поставит крест на карьере игрока. Набрав в play-off 26 очков, Айкел возглавил его бомбардирскую гонку. В соответствии с этой стратегией «Вегас» подписывал контракты с защитниками Алексом Пьетранджело и Алеком Мартинесом, форвардом Марком Стоуном, обращая внимание в первую очередь не на их яркость, а на их полезность. В соответствии с этой стратегией он нанял тренером уволенного из «Бостон Брюинс» Брюса Кэссиди, который любит ставить хоккей коллективный, жесткий, с важными задачами для всех четырех звеньев. В соответствии с этой стратегией уже в этом году, перед финишем регулярного чемпионата он, укрепляясь под play-off, выменял у «Сент-Луис Блюз» россиянина Ивана Барбашева — не такого уж заметного, зато отличающегося потрясающим трудолюбием и универсализмом и в этом смысле идеально отвечающего потребностям и философии команды.

Барбашев с 18 очками в 22 матчах вошел в бомбардирскую десятку play-off, оказавшись выстрелом в «яблочко». Хотя, надо сказать, кадровых промахов у «Вегаса» в принципе накопилось крайне мало.

В результате получился клуб, который берет не лоском и талантом отдельных персонажей, а ровностью, глубиной, гарантирующими высочайшую плотность борьбы, сопротивления. Клуб, которому наплевать на свежую осечку (в 2022 году он остался без кубковой стадии) и текущие проблемы вроде вратарской: по ходу сезона он использовал полдесятка голкиперов, а Эдин Хилл в решающих раундах play-off очутился в роли первого номера случайно, из-за травм партнеров. Все проблемы компенсирует общая прочность и устойчивость, что ли.

Такой «Вегас» был в финале на порядок мощнее классической по структуре, с явными лидерами в лице голкипера Сергея Бобровского и нападающего Мэттью Ткачака «Флориды». Показательно, что в пятом матче без Ткачака, выбывшего из строя из-за перелома грудины, она совсем развалилась, расстелив для соперника ковровую дорожку к Кубку Стэнли, выигрыш которого, безусловно, не означает, будто и в следующем сезоне «Вегас» обречен претендовать на трофей. И тот же ESPN, рассказывая о его стремительном рывке, разумеется, не мог не указать на то, что, по данным CapFriendly, реальная платежная ведомость клуба в момент праздника составляла более $96 млн. А чтобы соблюсти установленный на отметке $82,5 млн потолок зарплат, ему, невзирая на стратегическую ставку на экономию, все равно пришлось прибегнуть к ухищрениям наподобие включения некоторых игроков во время регулярного первенства в долгосрочный список травмированных.

Добыв Кубок Стэнли, удержаться в рамках потолка вдвойне сложно: герои имеют привычку требовать поднять себе зарплату. А если ее поднять не могут, под рукой сохранившие запас под потолком конкуренты, тоже знающие, что в сегодняшней НХЛ все возможно.

Алексей Доспехов