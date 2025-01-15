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Коммерсантъ FM
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The Times of Israel: Израиль и «Хамас» в принципе договорились о сделке по Газе

Израиль и палестинское движение «Хамас» на переговорах в Катаре достигли принципиальной договоренности по поводу обмена удерживаемыми лицами и прекращения огня в секторе Газа. Об этом написала газета The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников. Накануне о преодолении договаривающимися сторонами основных препятствий сообщил МИД Катара. Официально о сделке объявят представители США, Катара и Египта, выступавшие посредниками.

«Израиль и "Хамас" в принципе договорились о сделке... в понедельник (14 января.— "Ъ") вечером»,— сказано в публикации. Дискуссии связаны с параметрами вывода израильской армии из анклава. Посредники ожидают от Израиля карту с указанием зон, где разместятся подразделения ЦАХАЛа.

Один из арабских чиновников рассказал газете, что ради скорейшего компромисса будущему спецпредставителю избранного президента США по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу за одну встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху «удалось подвинуть» его больше, чем администрации Джо Байдена за весь последний год.

Первый из трех этапов сделки продлится шесть недель, в течение которых «Хамас» должен освободить 33 израильских заложника в обмен на 1 тыс. заключенных в Израиле палестинских женщин и детей. Израильские войска начнут покидать населенные пункты в Газе. На втором этапе боевики освободят оставшихся пленных в обмен на полный выход ЦАХАЛа, на третьем — «Хамас» вернет тела погибших, а стороны согласуют план реконструкции сектора Газа.

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