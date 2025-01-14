МИД Катара сообщил о финальной стадии переговоров по сделке Израиля и «Хамаса»

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским «Хамасом» по сделке о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии, основные препятствия преодолены, сообщил МИД Катара, выступающий посредником в переговорах. Израильские, палестинские и арабские источники рассказали СМИ, что соглашение может быть подписано сегодня, 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

«В последние дни сторонам удалось преодолеть основные препятствия на пути к соглашению о перемирии в секторе Газа, которые мешали раньше его заключить. Мы приблизились к окончательному этапу для достижения соглашения»,— сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари (цитата по AFP).

Арабские и израильские чиновники на условиях анонимности рассказали The Wall Street Journal, что стороны договорились о ключевых пунктах, однако продолжают обсуждать некоторые формулировки. Финальный проект соглашения уже принял «Хамас», ожидается утверждение со стороны израильского правительства, рассказали источники Associated Press (AP).

AP и Reuters пишут, что первый из трех этапов сделки продлится шесть недель, в течение которых «Хамас» должен освободить 33 израильских заложника (женщин, детей, пожилых людей и раненых) в обмен на 1 тыс. заключенных в Израиле палестинских женщин и детей. В это же время израильские войска начнут покидать населенные пункты сектора Газа. На втором этапе боевики освободят оставшихся пленных в обмен на «полный вывод» ЦАХАЛа из анклава, а на третьем — «Хамас» вернет тела погибших заложников, а стороны согласуют пятилетний план реконструкции сектора Газа.

Лусине Баласян