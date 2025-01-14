Экономические преступления подорожают

Вслед за проведенным в прошлом году повышением порогов определения крупного и особо крупного ущерба от экономических преступлений в правительстве намерены увеличить и прописанные в Уголовном кодексе штрафы по соответствующим статьям. Обоснование увеличения размера такого вида наказания то же, что и при недавней индексации судебных пошлин: штрафы по многим таким статьям не пересматривались многие годы и поэтому они уже не служат идее «восстановления социальной справедливости».

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Подготовленный Минюстом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс опубликован для обсуждения на портале regulation.gov. Он предполагает увеличение размеров штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, включая уклонение от уплаты налогов и преднамеренное банкротство.

В ведомстве указывают, что размеры этих штрафов не индексировались много лет — например, по налоговым статьям (199–199.2) они действуют еще с 2003 года.

Из-за этого, полагают чиновники, не достигается одна из основных целей наказания — «восстановление социальной справедливости». Впрочем, в Минюсте не скрывают, что индексация окажет также «положительное влияние на поступление доходов федерального бюджета». Размеры штрафов предложено поднять на уровень накопленной инфляции. Общий подход к такой индексации: нижний порог штрафов повышается меньше (в два-три раза), верхний — больше, до пяти раз (см. таблицу).

Ссылаясь на статистику судебного департамента при Верховном суде, авторы проекта фиксируют широкое применение штрафов при наказании за экономические преступления. Так, по набору давно не «индексировавшихся» статей (уклонение от уплаты налогов, фиктивное банкротство, незаконное предпринимательство и ряд других) за 2021–2023 годы были осуждены 3126 лиц, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1596 из них (51%). Также в Минюсте отметили, что назначаемые судами размеры штрафов имеют тенденцию к увеличению внутри установленных границ. Так, штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в 2018 году был назначен 57% осужденных, тогда как в 2023 году — уже 76%.

Отметим, что замена лишения свободы штрафами — пусть и увеличивающимися — укладывается в тенденцию гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей, объявленную еще в период президентства Дмитрия Медведева.

Из последних ее проявлений — принятые в 2023 году поправки к УК, освобождающие предпринимателей от ответственности в случае возмещения ущерба пострадавшей стороне и перечислении его двойной суммы в бюджет (см. “Ъ” от 5 апреля 2023 года). В апреле 2024 года были одобрены поправки, увеличивающие пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба по экономическим преступлениям (см. “Ъ” от 20 марта 2024 года). В июне 2024 года аналогичные изменения внесены и для статей о нарушении авторских прав и о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Вице-президент «ОПОРЫ России» Марина Блудян отмечает, что в целом в последнее время контрольно-надзорная деятельность «повернулась лицом» к предпринимателям — стало больше профилактики, чем наказаний.

По ее словам, если в дальнейшем суды будут выносить больше решений с использованием наказаний в виде штрафов, а не реальных сроков, это будет воспринято бизнесом безусловно позитивно.

В то же время, отмечает руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, Минюст в своем проекте вновь обходит вниманием проблему применения статьи 159 УК «Мошенничество», которую бизнес называет «резиновой» из-за большого количества возбужденных дел в отношении предпринимателей (отметим, что в УК мошенничество отнесено к преступлениям против собственности, а не к экономическим преступлениям, и на этом формальном основании либерализации статьи фактически не происходит).

Недавнее увеличение порогов ущерба проведено по частям 5 и 7 (мошенничество в сфере страхования и непреднамеренное неисполнение договорных обязательств), которые, по словам Екатерины Авдеевой, «довольно редко инкриминируют». При этом для наиболее часто применяемых частей 3 и 4 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения и в составе организованной группы) порог ущерба повышен не был и соответственно, индексации штрафов не предлагается.

Анна Королева, Вадим Вислогузов