Правительство наращивает проактивность

Белый дом поставил себе новый набор задач в рамках продленного на 2025 год эксперимента по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности. В следующем году ведомства отберут не менее 50 видов разрешений бизнесу для их перевода в проактивный режим продления и выдачи. Также предстоит определить, какие разрешения можно безопасно перевести на уведомительный порядок получения. Развивая этот проект, правительство пытается найти баланс между фронтальной раздачей компаниям «госдопусков» к деятельности и необходимостью снижать барьеры для ведения бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С подачи вице-премьера Дмитрия Григоренко (на фото) в процесс выдачи лицензий и разрешений добавят проактивности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ С подачи вице-премьера Дмитрия Григоренко (на фото) в процесс выдачи лицензий и разрешений добавят проактивности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с ведомствами, выдающими предпринимателям различные виды разрешительных документов, поручил отобрать в 2025 году не менее 50 видов разрешений для перевода в проактивный формат их продления и выдачи. В этом году такой механизм в экспериментальном режиме «обкатан» на свидетельствах о подготовке консультантов по перевозке опасных грузов автотранспортом, теперь на очереди — разрешения на вылов рыбы. Нововведение будет доступно бизнесу при соблюдении предпринимателями обязательных требований.

Выдача разрешений в проактивном формате — часть эксперимента по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности, стартовавшего в 2021 году. Он был продлен на 2025 год из-за того, что зафиксировать итоги до 1 сентября 2024 года власти не успели (подробнее см. “Ъ” от 26 августа). Поясним, что главной развилкой при использовании этого механизма является необходимость проактивной выдачи или продления разрешений тем, кому это действительно необходимо, и избежание их «фронтальной» раздачи всем игрокам, единожды оформившим допуск государства к тем или иным видам деятельности.

Ведомствам также поручено проработать возможность перевода части видов разрешительной деятельности (там, где это безопасно) на уведомительный порядок — соответствующей требованиям организации не нужно будет предоставлять документы для получения разрешения, достаточно будет уведомить власти о намерении заняться бизнесом.

Кроме того, не менее 50 видов разрешительной деятельности в 2025 году могут быть переведены на механизм «комплексного заявления» (когда предприниматель сможет получить сразу весь пакет взаимосвязанных разрешений). В аппарате Дмитрия Григоренко отмечают, что реализация этой инициативы, в которой нуждается бизнес, потребует еще более серьезной настройки межведомственного обмена данными. Вице-премьер поручил подключить не менее 85 видов разрешений к «витринам данных» (форма хранилища сведений, связанных с конкретной тематикой). Начать внедрять этот механизм предполагается с лицензирования фармацевтической деятельности и госрегистрации пестицидов и агрохимикатов.

С момента старта эксперимента по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности правительство оптимизировало состав необходимых для ведения бизнеса разрешительных документов, а также перечень «бумаг», нужных для получения самих разрешений,— процесс в большинстве случаев перевели в электронный формат. Результатом стало сокращение в два раза среднего срока выдачи разрешений (с 43 до 20 рабочих дней) и количества документов для их получения (в среднем с восьми до четырех). В планах правительства — продолжить оптимизацию в этой сфере: сократить сроки не менее чем по 65% видов «долгих» (срок получения — более 50 дней) разрешений, а также снизить количество документов не менее чем по 65% видов «документоемких» (предоставление более десяти документов) разрешений.

Венера Петрова