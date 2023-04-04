Власти продолжают точечно корректировать уголовное законодательство для снижения давления на бизнес. Так, депутаты Госдумы инициировали повышение порогов ущерба для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности — за налоговые преступления и нарушения антимонопольного законодательства. Правительство уже одобрило законопроект, но опасается «выпадения» заметной части налоговых нарушений из-под действия УК. Эксперты общий тренд на снижение нагрузки поддерживают, но предлагают альтернативные механизмы для более справедливого правоприменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект поправок в Уголовный кодекс, призванный повысить пороги «крупного» и «особо крупного» ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди». В частности, при нарушениях антимонопольного законодательства предлагается повысить пороги крупного ущерба с 10 млн до 16 млн руб., а особо крупного — с 30 млн до 47,5 млн руб.

Пороги при уклонении от уплаты налогов, сборов и соцвзносов за три года подряд предлагается повысить с 15 млн до 35 млн руб. (крупный размер) и с 45 млн до 100 млн руб. (особо крупный).

Авторы поясняют потребность в пересмотре пороговых значений инфляцией. Ранее на повышении порогов ущерба на 50% настаивали в РСПП, потому что инфляция с момента последних правок в 2016 году составила почти 35%. Позднее поправки о таком повышении представил Минюст (см. “Ъ” от 5 августа 2022 года). Депутатский же законопроект предполагает более заметное повышение порогов. При этом в Белом доме его одобрили, предупредив, однако, о рисках выведения налоговых правонарушений из-под действия УК, что потребует обоснования.

Эксперты и бизнес либерализацию УК для бизнеса поддерживают, но поправки также вызывают у них вопросы.

Глава экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева считает целесообразным увеличение порогов в среднем на 50% и более (ст. 170.2, ст. 178, ст. 180 УК РФ). «При этом инициаторы законопроекта предлагают увеличить в ст. 199 порог суммы более чем в 2,3 раза (более чем на 130%), несмотря на чрезвычайный уровень ущерба, который налоговые преступления наносят интересам и общества, и государства»,— говорит она.

Партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов считает справедливее систему двойного теста — учет минимального порога, с которого неуплата налогов криминальна, а затем — сравнение ущерба с совокупной суммой налогов конкретного налогоплательщика. Пока же крупные компании с большим оборотом могут не заплатить всего 1% от своих налогов, но превысить порог ущерба. Небольшие же компании, которые не платят совсем, но не набрали пороговой суммы, нарушителями УК в такой логике не являются. «То есть многие компании могут вносить в декларации заведомо ложные сведения без опасений уголовки, что формирует неправильные установки у бизнеса»,— добавляет руководитель аналитической службы юрфирмы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. По его словам, повышение порогов в ст. 199 обостряет также проблему дискриминации ИП: для них как для физлиц пороги установлены в ст. 198 — это 2,7 и 13,5 млн руб. «Сейчас это балансируется более мягкими санкциями, меньшим сроком давности, но разрыв становится слишком заметным»,— считает он.

По мнению Вадима Зарипова, логично распространить повышение порогов и на ст. 194 УК (уклонение от таможенных платежей). «Сейчас по налогам одни пороги, а по неуплате таможенных платежей — совсем другие, хотя общественная опасность, по сути, одинаковая»,— соглашается Александр Ерасов. Вице-президент по правовому регулированию РСПП Александр Варварин также рассчитывает на корректировку порогов ущерба и для других преступлений в сфере экономической деятельности, которые не входят в главу 22 УК РФ, но относятся к предпринимательским (см. подробнее «Ъ-Онлайн»).

Диана Галиева