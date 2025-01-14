Евросоюз сократил выбросы парниковых газов в 2023 году на 7%

Производители практически во всех отраслях экономики Евросоюза сократили выбросы парниковых газов в период с 2013 по 2023 год. В частности, в 2023 году выбросы от экономической деятельности и домохозяйств составили 3,4 млрд тонн эквивалента углекислого газа (CO2), что на 7% меньше в сравнении с 2022 годом и на 18% меньше, чем было в 2013 году.

Согласно данным на сайте Еврокомиссии, наибольшее сокращение выбросов за десять лет зафиксировали в горнодобывающей промышленности (-25%, 18 млн тонн эквивалента CO2), сфере услуг (-20%, 54 млн тонн) и производстве (-17%, 142 млн тонн). Выбросы парниковых газов домохозяйствами сократились на 110 млн тонн CO2 (-14%). В то же время транспортная отрасль по итогам десяти лет показала рост на 14%.

Интенсивность выбросов парниковых газов (объем выбросов на единицу валовой добавленной стоимости в экономике в евро) с 2013 по 2023 год снизилась на 32%. При этом добавленная стоимость Евросоюза выросла на 19%. Наибольшее снижение интенсивности выбросов показали Эстония (-61%), Ирландия (-50%) и Словения (-41%).

В ноябре представители бизнеса и научного сообщества России заявили о планах продолжить создание системы мониторинга климатически активных веществ. Первый этап, который должен был закончиться в 2024 году, должен уточнить данные о выбросах и поглощении парниковых газов. До 2030 года планируется продвинуть результаты системы на международном уровне. Всего на реализацию проекта уйдет до 28 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП отстаивает климатический мониторинг».