Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евросоюз сократил выбросы парниковых газов в 2023 году на 7%

Производители практически во всех отраслях экономики Евросоюза сократили выбросы парниковых газов в период с 2013 по 2023 год. В частности, в 2023 году выбросы от экономической деятельности и домохозяйств составили 3,4 млрд тонн эквивалента углекислого газа (CO2), что на 7% меньше в сравнении с 2022 годом и на 18% меньше, чем было в 2013 году.

Согласно данным на сайте Еврокомиссии, наибольшее сокращение выбросов за десять лет зафиксировали в горнодобывающей промышленности (-25%, 18 млн тонн эквивалента CO2), сфере услуг (-20%, 54 млн тонн) и производстве (-17%, 142 млн тонн). Выбросы парниковых газов домохозяйствами сократились на 110 млн тонн CO2 (-14%). В то же время транспортная отрасль по итогам десяти лет показала рост на 14%.

Интенсивность выбросов парниковых газов (объем выбросов на единицу валовой добавленной стоимости в экономике в евро) с 2013 по 2023 год снизилась на 32%. При этом добавленная стоимость Евросоюза выросла на 19%. Наибольшее снижение интенсивности выбросов показали Эстония (-61%), Ирландия (-50%) и Словения (-41%).

В ноябре представители бизнеса и научного сообщества России заявили о планах продолжить создание системы мониторинга климатически активных веществ. Первый этап, который должен был закончиться в 2024 году, должен уточнить данные о выбросах и поглощении парниковых газов. До 2030 года планируется продвинуть результаты системы на международном уровне. Всего на реализацию проекта уйдет до 28 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП отстаивает климатический мониторинг».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...