Страны НАТО усилят патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями

Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале миссии альянса для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море, в частности — подводных кабелей, повреждения которых участились в последние несколько недель. В миссии, получившей название Baltic Sentry, задействуют фрегаты, патрульные самолеты, флот морских дронов.

Об усилении присутствия НАТО было объявлено в Хельсинки на саммите стран Североатлантического альянса Балтийского региона, в рамках которого недавние повреждения подводных кабелей стали одной из основных тем. «Альянс увидел признаки кампании по дестабилизации посредством кибератак, покушений и диверсий, включая возможную диверсию на подводных кабелях в Балтийском море»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции (цитата по AP).

Вскоре президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности направить дополнительные корабли и вертолеты для участия в миссии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин также поучаствует в инициативе с учетом «имеющихся военно-морских возможностей». Польша представит четыре корабля для Baltic Sentry, рассказал TVP World источник в польском МИДе. Швеция направит три корабля и один самолет. Количество техники, которая в целом будет задействована в миссии, Марк Рютте уточнять отказалcя, поскольку «эта цифра может меняться ежедневно».

На встрече глав государств и правительств Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии среди прочего обсуждались инциденты с подводными кабелями в Балтийском море. В декабре был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре повредились еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».

Лусине Баласян