Четыре финских кабеля связи вышли из строя в Балтийском море

Финские компании зафиксировали нарушения в работе четырех коммуникационных кабелей, расположенных на дне Балтийского моря. Два кабеля, принадлежащих компании Elisa, оборвались, а другие два кабеля были перерезаны, сообщает финское транспортное и коммуникационное агентство Traficom.

Среди поврежденных кабелей два принадлежали Elisa и соединяли Хельсинки с Таллином. Третий, принадлежащий китайской CITIC Telecom, также проложен между Хельсинки и Таллином. Четвертый вышедший из строя кабель принадлежит китайской компании Cinia и соединяет Хельсинки с Ростоком (Германия).

Причина повреждения выясняется, однако глава Traficom Яркко Сааримяки уверен во внешнем воздействии. «Телекоммуникационные кабели прочны, для вывода их из строя требуется внешняя сила»,— цитирует слова Яркко Сааримяки Yle. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, в свою очередь, заявил, что неполадки в работе кабелей всегда связаны с российскими и китайскими судами.

Первые сообщения о сбоях в работе финских подводных коммуникационных кабелей поступили 25 декабря, когда телекоммуникационная компания Elisa сообщила финским властям о прекращении работы двух подводных кабелей. Правительства Финляндии и Эстонии не исключают, что кабель был поврежден якорем танкера Eagle S под флагом Островов Кука.

Подробнее о повреждениях кабелей в Балтийском море — в материалах «Ъ» WSJ: в ЕС подозревают судно из КНР в намеренном повреждении кабелей на Балтике