НАТО взялось за кабель

НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за «возможного саботажа в отношении подводных кабелей». Об этом в соцсети Х заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Первым о «системной угрозе» высказался президент Эстонии Алар Карис. Он напомнил о нескольких похожих инцидентах в последнее время. Последний произошел в среду, 25 декабря, отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Вечером того же дня стало известно о повреждении еще трех кабелей связи между этими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

По оценкам оператора со стороны Финляндии, ремонт займет порядка семи месяцев. Все это время страны будут использовать альтернативные источники электроэнергии, пояснил директор группы аналитики энергетики компании Kept Сергей Роженко: «На сегодняшний момент энергосистемы Финляндии и стран Балтии, в данном случае Эстонии, связывает два подводных кабеля: так называемый Estlink 1 мощностью 350 МВт и Estlink 2 мощностью 650 МВт. В последнее время оба кабеля были в активном использовании и довольно сильно загружены перетоком со стороны Финляндии в сторону Эстонии как энергодефицитной страны. Повреждение произошло на втором кабеле, более мощном, что существенно снизило переток в сторону Эстонии. Оценка относительно ремонта, который продлится до августа, вполне реалистична. В принципе, в начале этого года подобная авария происходила на кабеле Estlink 1, и ремонт также потребовал порядка восьми-девяти месяцев.

С точки зрения энергобезопасности ни один из подводных морских кабелей не несет критической значимости для энергоснабжения потребителей, в том числе в балтийских странах. На сегодняшний момент существует несколько электрических связей. Во-первых, балтийские страны работают параллельно с энергосистемой России, во-вторых, у них есть собственные мощности, в-третьих, есть еще дополнительные связи с Польшей и Швецией. Так что вряд ли это как-то серьезно отразится на энергоснабжении региона».

Между Финляндией и Эстонией проложено два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. Один из них эксплуатируется уже 17 лет, а тот, что поврежден, 10 лет. Протяженность EstLink 2 составляет более 170 км, почти 150 из них проложены под водой вдоль северной части Финского залива. Этот кабель уже выходил из строя в январе 2024-го из-за короткого замыкания. Восстановить его работоспособность удалось лишь в сентябре. Подводная телекоммуникационная инфраструктура не имеет надежной защиты, и случайные обрывы бывают довольно часто, отмечают эксперты.

Так, в течение этого года сообщалось о целой серии инцидентов на Балтике: в ноябре был поврежден кабель между Финляндией и Германией, позднее стало известно об аварии нитки между Швецией и Литвой. Тогда Стокгольм подозревал причастность китайского танкера, напомнил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: «Кабельные линии электропередач, в отличие от газопровода, с которым не так просто что-то сделать, действительно могут подвергаться внешнему воздействию. Якорь это был, не якорь, надо уже дальше расследовать. Но там какой-то сверхсистемы безопасности, которая позволяла бы уберечь от любых неприятностей, не существует, потому что иначе он был бы золотым, а не медным».

В четверг финская полиция сообщила о задержании нефтяного танкера Eagle S под флагом Островов Кука. По данным СМИ, он шел из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид с партией бензина. Эстонские чиновники считают, что перевозчик входит в состав российского теневого флота. По сообщению пограничной службы, после того как экипаж попросили поднять якорь, на поверхности появилась только якорная цепь. Это породило версию о том, что именно танкер Eagle S причастен к повреждению кабеля.

Но производитель кабелей, генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков сомневается, что зацепившись якорем можно серьезно повредить такую линию: «Честно говоря, несколько удивлен, что можно якорем этот кабель повредить, потому что он достаточно мощный, толстый, прочный, он рассчитан на серьезные нагрузки. Кабель, который рассчитан на соленую воду, если он энергетический, 30-40 сантиметров в диаметре точно, порвать его сложно. Хотя Балтика мелководная, там в общем-то, наверное, это технически возможно. Ремонт кабеля простой: в месте разрыва ставятся муфты, куски сшиваются. Это не проблема. В мире достаточно много таких подводных кабельных линий. Их особенно много в Европе, поскольку сейчас делают всякие ветряки, с них энергию надо снимать, это, естественно, делается по подводному кабелю».

В эстонской компании-операторе кабеля сообщили, что пока неизвестно точно, какие именно технические повреждения получила подводная система. Кроме того, на срок восстановления может повлиять сложность с поиском ремонтного судна. Таких судов в мире единицы и обычно они бронируются за два-три года до начала работ. В прошлом году, когда Estlink 2 выходил из строя на длительное время, это привело к росту цен на электроэнергию в Эстонии на 10%. Повторится ли это сейчас, зависит от того, столько электричества будут давать возобновляемые источники и гидроэнергетика, указал глава компании-оператора.

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Светлана Белова