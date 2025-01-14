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Коммерсантъ FM
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Ренте назначают пожизненное

Почему растет популярность услуги на рынке недвижимости столичного региона

В Москве и Подмосковье снова набирает популярность услуга пожизненной ренты. По крайней мере, на сервисах объявлений выросло число таких предложений, рассказали СМИ риэлторы. “Ъ FM” направил запрос площадкам. Опрошенные радиостанцией эксперты всплеска интереса к ней со стороны потребителей пока не фиксируют, но допускают, что он может вырасти. По данным портала «Мир квартир», за прошлый год аренда квартир в стране подорожала на треть. В Москве цены на однушки стартуют от 58,5 тыс. руб., в области — от 36,5 тыс. руб. Договор пожизненной ренты тоже предполагает оплату, но часто речь о сумме не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В Москве это почти 24 тыс. руб., а после смерти собственника рентодатель получает его недвижимость.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сервисах объявлений такие услуги предлагают не только женщины, но и мужчины. Требования варьируются, но часто указано, что пенсионер не должен состоять на учете в диспансерах. Некоторым рентодателям важна и локация. “Ъ FM” позвонил по одному из объявлений под видом клиента: «Договор пожизненного содержания очень зыбкий в отношении того, кто платит деньги, потому что они на раз расторгаются. Сегодня у бабушки такое настроение, а завтра другое. Что бы ты ни сделала, она тебе претензии предъявляет и расторгает соглашение.

Так что есть варианты заключения договора ренты, когда мы конкретно оговариваем какую-то сумму, а владелец недвижимости на эти деньги, например, сиделку нанимает и так далее. То есть я к нему вообще не приближаюсь, а перечисляю средства на счет, чтобы были доказательства моего соучастия, на основании чего я претендую на квартиру. То есть чем я дальше от второй стороны договора, тем лучше будет всем. Много всяких аферистов и все остальное, ну зачем это надо?

На этом рынке все очень непросто.

Мне надо внукам будущее обеспечить, пока есть возможность. У меня когда-то по молодости был такой опыт, и дедушка с нами прожил лет 17, наверное, я его кормила. Мне бы какую-нибудь бабушку в центре, просто хорошую, ликвидную квартиру, тогда и владелице жилья будет хорошо и всем остальным».

Аренда отыгрывает рост

Договоры пожизненной ренты пока не очень популярны на рынке из-за большого числа рисков как для рантье, так и для рентодателя, объяснила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова: «Тот, кто приобретает квартиру, может быть не совсем порядочным человеком. Допустим, пожилой мужчина, владелец жилья, мог бы прожить еще лет десять, а выясняется, что через год он скончался от сердечного приступа. Точно так же и у рентодателя есть риски.

Договор ренты заключается, когда нет наследников. Бывает так, что после того, как человек умирает, вдруг оказывается, что они существуют и хотят оспорить сделку.

Если уж арендодатель идет на такой договор, то я бы однозначно рекомендовала проходить освидетельствование психиатром перед сделкой. Если врач считает, что все хорошо и человек понимает, что делает, тогда под видеофиксацию там задаются несколько вопросов, и эта запись хранится. По крайней мере, для суда это веское основание».

Почему квартиры становится сложно продать даже с дисконтом

В 2024 году объем выдачи ипотеки год к году снизился на 39%. По оценкам ВТБ, общая сумма выданных жилищных кредитов составила менее 5 трлн руб., что сопоставимо с итогами 2022-го. Снизился и средний размер ипотеки, до 3,8 млн руб. Аналитики Frank RG связывают это с чрезмерно высокими ставками по базовым программам банков, мерами ЦБ по охлаждению рынка и ростом цен на недвижимость.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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