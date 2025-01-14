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Коммерсантъ FM
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Два конгрессмена США настаивают на уходе SLB из России

Конгрессмены-демократы США Ллойд Доггетт и Джейк Окинклосс заявили Financial Times (FT), что крупнейшая нефтегазовая компания SLB (ранее Schlumberger) должна покинуть российский рынок. В ином случае она рискует попасть под санкции США, утверждают они.

На прошлой неделе, 10 января, Минфин США ввел крупный пакет санкций в отношении нефтяного сектора России. Под ограничения попали крупнейшие компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также действующие СПГ-проекты. В публикации министерства SLB и ее российская «дочка» не упоминаются. Однако конгрессмены считают, что новые санкции увеличивают риски возникновения у компании юридических проблем. SLB не ответила на запрос Financial Times о комментарии.

В 2015 году SLB уже нарушала санкции США. Тогда ее признали виновной по обвинению в содействии торговле с Ираном и Суданом и оштрафовали на $232,7 млн.

Летом 2023 года FT писала, что SLB продолжает расширять бизнес в России, извлекая выгоду из ухода западных конкурентов, несмотря на санкции. После этого двухпартийная коалиция в американском Конгрессе обратилась в Минфин и Госдепартамент с просьбой прокомментировать это.

Подробнее о работе SLB в России — в материале «Ъ» «SLB не бросает работу».

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