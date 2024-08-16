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Коммерсантъ FM
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SLB не бросает работу

На каких условиях американская компания продолжает деятельность в России

Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний — американская SLB, которая раньше называлась Schlumberger, продолжает работать в России. Причем расширяет бизнес и, не имея конкурентов, зарабатывает миллиарды: с таким разоблачением вышла публикация в Financial Times. Все другие крупные иностранные компании после истечения контрактов ушли из страны на фоне боевых действий на Украине. SLB летом 2023 года тоже публично обязалась прекратить поставку продукции и технологий, но за последующие полгода ввезла в Россию оборудования на $17 млн. Большая часть грузов пришла из Китая и Индии.

Фото: Courtesy of SLB / Reuters

Фото: Courtesy of SLB / Reuters

По данным издания, доля российского сегмента в доходах Schlumberger — 5%.Заработок за 2023 год на этом рынке превысил $1,5 млрд. Компания из Хьюстона продолжает подписывать в РФ новые контракты и нанимать сотни новых сотрудников, подтвердил “Ъ FM” независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Основными ее услугами является предоставление различного рода софта, назовем это так, для геологоразведочных работ. Это шельфовое бурение, различного рода съемка, телеметрия во время этого процесса — это та технология, которая предоставляется только иностранными компаниями, включая SLB.

В целом технологий в мире такого класса, как у нее или Halliburton, нет, поэтому чтобы не потерять в эффективности российские нефтяные компании, заинтересованы в том, чтобы эти игроки в каком-то виде присутствовали в РФ, особенно если речь идет о сложных месторождениях.

Ведь это позволяет им удерживать себестоимость разработки месторождений на приемлемом уровне. И вот Schlumberger в данном случае с учетом того, что бизнес в Российской Федерации у них был достаточно крупный, наверное, нашли возможности осуществлять соответствующий сервис и поставку технологий из близлежащих стран».

За счет чего концерн SLB увеличил выручку в России

В Вашингтоне, однако, не проявляют такой острой реакции на действия компании SLB, как в Европе, где пытаются «разоблачать» ее сотрудничество с Россией, пишет Financial Times. В мае 2024-го представитель Госдепартамента, к примеру, заявил, что компания пока что не нарушала санкции и четко понимает, где находятся границы. Это связано с особой позицией, которую она заняла, пояснил директор фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Раз растет доля трудно извлекаемой нефти, с точки зрения ее добычи, естественно, увеличивается востребованность технологий, которые позволяют это делать, а самое главное — позволяют извлекать эту нефть с сохраняющейся рентабельностью.

Не стоит ставить вопрос так, что если уйдут, допустим, американские компании, у нас добыча развалится. Почти все сервисники в России остались, были образованы новые юридические лица».

Financial Times подчеркивает, что разоблачения проходят на фоне сопротивления SLB давлению со стороны правозащитных групп и официального Киева, обвиняющих компанию в том, что она генерирует миллиарды долларов на нефтяных доходах. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло американскую компанию в черный список «международных спонсоров войны». По оценке аналитиков, весь рынок нефтесервисных услуг в России составляет примерно $20 млрд.

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Светлана Белова, Андрей Загорский

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