Российские туристы установили рекорд по числу поездок на Мальдивы

Российские путешественники поставили исторический рекорд по визитам на Мальдивы, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР). В 2024 году россияне посетили Мальдивские острова 225 тыс. раз, что на 7,7% больше показателя 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Afrah / AFP Фото: Mohamed Afrah / AFP

Всего с января по декабрь 2024 года Мальдивы посетили 2 046 579 туристов из РФ. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 8,94%. Предыдущий рекорд по турпотоку был установлен в 2021 году, когда россияне совершили 222 тыс. поездок на Мальдивы.

Россия оказалась на втором месте по численности въездов на острова. Лидерами стали туристы из Китая. Самыми популярными у российских туристов месяцами для поездок стали январь, февраль, март, июль, август и период с октября по декабрь. Меньше всего летали на Мальдивы в мае, июне и сентябре.

Подробнее о том, какие направления будут доступны россиянам в 2025 году,— в материале «Ъ FM» «Туристам подбирают новые маршруты».