Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские туристы установили рекорд по числу поездок на Мальдивы

Российские путешественники поставили исторический рекорд по визитам на Мальдивы, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР). В 2024 году россияне посетили Мальдивские острова 225 тыс. раз, что на 7,7% больше показателя 2023 года.

Фото: Mohamed Afrah / AFP

Фото: Mohamed Afrah / AFP

Всего с января по декабрь 2024 года Мальдивы посетили 2 046 579 туристов из РФ. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 8,94%. Предыдущий рекорд по турпотоку был установлен в 2021 году, когда россияне совершили 222 тыс. поездок на Мальдивы.

Россия оказалась на втором месте по численности въездов на острова. Лидерами стали туристы из Китая. Самыми популярными у российских туристов месяцами для поездок стали январь, февраль, март, июль, август и период с октября по декабрь. Меньше всего летали на Мальдивы в мае, июне и сентябре.

Подробнее о том, какие направления будут доступны россиянам в 2025 году,— в материале «Ъ FM» «Туристам подбирают новые маршруты».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...