В промзоне Альметьевска проводятся антитеррористические мероприятия

Администрация Альметьевска в Татарстане сообщила, что в городской промышленной зоне проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. В городе также объявлена опасность атаки беспилотников.

Об угрозе атаки дронов и начале антитеррористических мероприятий жителей Альметьевска предупредили около десяти утра. Спустя 20 минут в Telegram-канале администрации города был опубликован список подвальных укрытий.

«Дано поручение всем управляющим компаниям об открытии каждого дома и всех подвальных помещений, которые считаются укрытиями, просим вас сохранять спокойствие. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Все действия направлены на вашу безопасность»,— сообщил руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков.

Сегодня, 14 января, рано утром беспилотник атаковал Казань, в результате в пригороде загорелась газовая цистерна. Пострадавших нет. МЧС Татарстана предупреждало жителей об угрозе атаки БПЛА с 5:40. Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы уже более четырех часов.