В Казани, Калуге, Саратове и Тамбове ограничили работу аэропортов

В аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация.

В сообщении представителя федерального агентства Артема Кореняко говорится, что отправка и прием самолетов в четырех указанных аэропортах ограничиваются для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС (воздушных судов.— "Ъ"), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры»,— отметил господин Кореняко.