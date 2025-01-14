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Коммерсантъ FM
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В Казани, Калуге, Саратове и Тамбове ограничили работу аэропортов

В аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация.

В сообщении представителя федерального агентства Артема Кореняко говорится, что отправка и прием самолетов в четырех указанных аэропортах ограничиваются для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС (воздушных судов.— "Ъ"), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры»,— отметил господин Кореняко.

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