Под Казанью после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна, никто не пострадал

Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани газовая цистерна загорелась из-за атаки беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.

Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал не место и заслушал доклады. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия.

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что на данный момент район оцеплен, движение по ул. Тэцевской перекрыто. Территория «Казаньоргсинтеза» не пострадала, уточнили в пресс-службе главы региона.

В Татарстане второе утро подряд объявлена опасность атаки беспилотников. Росавиация также объявила об ограничениях в работе казанского аэропорта, уведомление поступило в 6:26 утра.

Влас Северин