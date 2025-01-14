CNN: США хотят убедить Евросоюз перевести российские активы на спецсчет

Помощники президента США Джо Байдена пытаются убедить Евросоюз (ЕС) поддержать перевод замороженных активов РФ на спецсчет, который разблокируют только в рамках мирного соглашения по Украине, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США. По их словам, европейцы «не в восторге от этой идеи» и опасаются, что, если банки напрямую конфискуют российские деньги, это будет нарушением международного права.

Утверждается, что действующая администрация США «тесно консультировалась» по этой теме с командой избранного президента Дональда Трампа, включая сенатора Марко Рубио, выдвинутого им на пост госсекретаря, и представителя Майка Уолца, назначенного советником по нацбезопасности. По словам источников канала, команда господина Трампа «в целом поддерживает эту стратегию», полагая, что изъятые активы могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров.

Однако, как отмечают собеседники канала, «европейцы по-прежнему скептически относятся к идее конфискации замороженных российских денег». Это делает крайне маловероятным заключение какой-либо сделки до вступления в должность Дональда Трампа, чья инаугурация планируется 20 января.

После начала военной операции на Украине ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы РФ на сумму порядка $300 млрд. В США находится около $5–6 млрд, в Европе — $210 млрд. 10 января ЕС перечислил Украине €3 млрд в качестве первого транша кредита под российские активы.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».