Евросоюз перечислит Украине €3 млрд под российские активы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сегодня, 10 января, Евросоюз перечислит Украине €3 млрд в качестве первого транша кредита под российские активы. Всего Евросоюз намерен выделить порядка €18 млрд на кредит Киеву за погашением в счет доходов от замороженных российских активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Сегодня мы предоставили Украине €3 млрд в виде первого транша европейской части кредита G7», — написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети Х.

После начала военной операции на Украине Евросоюз (ЕС), Канада, США и Япония заморозили активы РФ на сумму порядка $300 млрд. В США находится около $5–6 млрд, в Европе — еще $210 млрд. В декабре саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран союза решение, согласно которому эти замороженные активы останутся заблокированы до окончания боевых действий.

В конце декабря украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом $1 млрд из российских активов, которые были заморожены Вашингтоном. Украина планирует получить еще $19 млрд от США за счет использования активов России.

Подробнее о поисках союзниками средств для помощи Украине — в публикации «Ъ».