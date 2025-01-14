Над Орловской областью за ночь сбили 17 БПЛА

В течение ночи над Орловской областью было сбито 17 беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших и повреждений нет. На местах работают оперативные службы.

В прошлый раз регион подвергся атаке в ночь на 5 января. Тогда над Орловской областью средствами ПВО был уничтожен один БПЛА, тоже обошлось без жертв.

Сегодня, 14 января, в течение ночи также были атакованы Тульская, Саратовская, Воронежская области. В Саратове и Энгельсе отменены занятия в школах.