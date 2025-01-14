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Коммерсантъ FM
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обновлено 07:02

В Саратове и Энгельсе из-за угрозы атак БПЛА отменили занятия в школах

Школы в городе Энгельс Саратовской области перешли на дистанционное обучение в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Михаил Исаев. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял аналогичное решение и в отношении учебных заведений Саратова.

Администрациям образовательных учреждений поручено оперативно проинформировать родителей учеников о принятом властями решении.

Сегодня утром Роман Бусаргин уведомил об угрозе атаки беспилотников на регион, добавив, что в целях реагирования на возможные инциденты областные экстренные службы приведены в полную готовность.

Позднее господин Бусаргин сообщил о повреждении на одном из промышленных предприятий в городе Энгельс в результате атаки БПЛА. О каком именно объекте речь, глава региона не уточнил.

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