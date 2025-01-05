Над пятью регионами сбит 61 беспилотник

Средства противовоздушной обороны в ночь на 5 января отражали атаку в пяти российских регионах. Всего за ночь уничтожен 61 беспилотник, сообщило Минобороны. Над Ростовской областью сбиты 37 БПЛА, над Брянской — 20, над Воронежской — два, над Белгородской и Орловской — по одному.

Власти Ростовской, Брянской, Воронежской и Белгородской областей сообщали, что в результате атак никто не пострадал. В Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области повреждены несколько домов и автомобилей. В Белгородской области повреждено остекление в многоквартирных домах. Также повреждены несколько автомобилей. В Брянской области разрушений нет.