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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Китай не принимает три подсанкционных танкера с российской нефтью

Китайская сторона отказалась принять три танкера с российской нефтью, которые ранее попали под объявленные 10 января Минфином США санкции. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Уточняется, что на борту танкеров более 2 млн баррелей нефти. Среди них — суда Huihai Pacific, Mermar и Olia, вышедшие из расположенного на Дальнем Востоке порта Козьмино.

Накануне неназванный индийский чиновник заявил Bloomberg, что подсанкционным танкерам будут отказывать в разгрузке в портах Индии. По его словам, местные банки начнут требовать у экипажей российских судов сертификаты происхождения, доказывающие, что нефть не поступает от попавших под ограничения поставщиков.

10 января США ввели санкции против российского ТЭКа. Санкции коснулись, в частности, «Газпром нефти» и «Сургутнефегаза», десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с Россией. Также под ограничения попали 183 танкера, у ряда судов возникли проблемы с разгрузкой в портах стран-импортеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть встала на якорь».

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