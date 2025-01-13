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Коммерсантъ FM
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Нефть встала на якорь

Подпавшие под новые санкции США танкеры не смогли разгрузиться

Спустя всего три дня после введения санкций США, под которые попали 183 танкера, у десятков судов возникли проблемы с разгрузкой в азиатских и ближневосточных портах. Теперь их владельцам придется искать новых покупателей и переваливать грузы на «чистые» суда. Опасения импортеров и снижение поставок сырья из РФ могут подтолкнуть вверх нефтяные цены и увеличить дисконт на российскую нефть.

Нефтяной танкер и терминал отгрузки нефти у южного побережья острова Сахалин в заливе Анива

Нефтяной танкер и терминал отгрузки нефти у южного побережья острова Сахалин в заливе Анива

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нефтяной танкер и терминал отгрузки нефти у южного побережья острова Сахалин в заливе Анива

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наложенные 10 января масштабные санкции США в отношении российской нефтяной отрасли начали действовать. Несмотря на разрешение выполнять контракты, заключенные до этой даты, несколько танкеров, попавших в черный список, не смогли разгрузиться и встали на рейд в водах стран-импортеров.

По данным Reuters, с 10 января по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных частях мира, в том числе у побережий Китая, России и на Ближнем Востоке. В том числе, пять из попавших под ограничения судов стоят близ Сингапура, еще семь находятся на дрейфе на подходах к портам Китая, свидетельствуют данные Kpler.

Как уточняет Bloomberg, судно Huihai Pacific, перевозящее около 770 тыс. баррелей нефти из российского порта Козьмино, должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января, но в выходные изменило курс и остается у берега. Танкер принадлежит Hong Kong Hanyuan Shipping Co Limited.

Аналогичная ситуация сложилась с загруженным в Козьмино 5 января танкером Mermar (принадлежит Merluza Group Limited). На его борту находится более 755 тыс. баррелей нефти сорта ESPO, которые планировалось выгрузить в порту Яньтай на этой неделе. В этом же порту не смогло разгрузиться судно Olia компании Aristos Maritime Incorporated, вышедшее из российского порта 7 января с почти 709 тыс. баррелей нефти. Сейчас оба судна находятся в Желтом море.

Источники “Ъ” отмечают, что многие порты не готовы нести санкционные риски, так как у них есть западные контрагенты, кредиты, акционеры из ЕС и США. Всего под меры США на данный момент попали 183 танкера, а также десять трейдеров, занимавшихся перевозкой российских энергоресурсов.

По оценке Kpler, 143 танкера (из 183 включенных в черный список) перевезли в 2024 году более 530 млн баррелей российской нефти— около 42% всего морского экспорта нефти из России. Из этого объема около 300 млн баррелей поставлено в Китай, а большая часть остальных поставок — в Индию. Источники Reuters указывают, что Индия готова принимать в своих портах партии российской нефти, заказанные до 10 января, и разгружать их до марта.

На фоне опасений о возможных перебоях с поставками нефти из РФ, которые в перспективе могут отразиться на объемах производства независимых китайских НПЗ, котировки марки Brent превысили уровень в $81 за баррель. Это стало максимальным показателем с августа 2024 года.

Источники “Ъ” предполагают, что крупнейшие потребители на этом фоне могут быть вынуждены увеличить закупки нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки, что будет подталкивать вверх цены.

При этом собеседники “Ъ” уверены, что часть импортеров будет искать возможность сохранить закупки из России, но потребует дополнительный дисконт. «Сейчас грузоотправители с перевозчиками будут искать, кто готов купить эти грузы, и пытаться переправить им партии. Это может занять до нескольких недель и, конечно, будет стоить дополнительных скидок нефтяникам»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Возможная альтернатива — перевалка в море на не входящие в черные списки танкеры и отправка новым покупателям.

Рынок нефтепродуктов отыграл пресс-релиз OFAC

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что грузы попавших в черный список компаний будут переходить в собственность трейдеров, которые не попали под санкции, а танкеры будут переоформлять страховку на «чистые» компании, то есть фактически будет происходить некое обеление партий нефти. В то же время Индия и Китай будут усиленно заявлять о рисках, чтобы выторговать дополнительную скидку на сырье из России, уверен он.

Эксперт напоминает, что многие схемы отгрузок уже отработаны на примере танкеров и компаний, попавших в черные списки ранее. Советник Pen & Paper Роман Кузьмин отмечает, что в генеральных лицензиях OFAC нет указаний, которые бы позволяли завершить доставку и приемку груза. В перспективе, по его словам, владельцы судов могут оспорить введение санкций, но в моменте у них нет эффективных законных механизмов.

Ольга Мордюшенко

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