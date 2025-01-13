Бывший чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). До этого Фьюри дважды проиграл украинскому боксеру Александру Усику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри

Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters Тайсон Фьюри

Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters

Всего на счету Фьюри 37 профессиональных боев. Он проиграл дважды, это произошло в поединках с Усиком 18 мая и 21 декабря 2024 года. Один бой (с Деонтеем Уайлдером 1 декабря 2018 года) он завершил вничью. Фьюри является бывшим чемпионом мира по версиям WBC (2020–2024), IBF (2015), WBA (Super) (2015–2016), WBO (2015–2016), IBO (2015–2016).

Чемпион не раз возвращался на ринг после того, как объявлял о своем уходе. Это произошло, например, в 2022 году, когда он победил соотечественника — Диллиана Уайта. О завершении карьеры он заявлял и в 2016-м — после победы над Владимиром Кличко и сдачи положительной пробы на кокаин. Однако через несколько часов он назвал свое заявление шуткой.

Подробнее о последнем бое Фьюри — в материале «Ъ» «Профессиональный бог».