EFE: «Хамас» планирует подписать соглашение с Израилем до инаугурации Трампа

Палестинский «Хамас» планирует в ближайшие дни подписать проект соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников — до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, пишет EFE cо ссылкой на источник в группировке. Собеседники Reuters сообщали, что после состоявшихся накануне, 12 января, консультаций Катар передал Израилю и «Хамасу» итоговый проект сделки.

Источник EFE заявил, что в Дохе продолжаются непрямые переговоры, в частности согласовываются имена заложников, которых должен освободить «Хамас», а также число палестинцев, освобождаемых из израильских тюрем взамен.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сегодня, 13 января, подтвердил, что на переговорах по соглашению наблюдается прогресс. Израильские СМИ со ссылкой на неназванных чиновников сообщали, что детали сделки согласованы, ожидается окончательный ответ от «Хамаса». Обсуждаемый план по-прежнему предусматривает три этапа. На первом боевики должны освободить израильских заложников, нуждающихся в срочной медицинской помощи, женщин и пожилых людей. Остальных, как предполагается, отпустят на втором этапе, а на третьем будут обсуждать управление сектором Газа.

Как писали СМИ, во время встречи в Овальном кабинете 13 ноября 2024 года действующий и избранный президенты США Джо Байден и Дональд Трамп договорились решить вопрос с заложниками в секторе Газа до инаугурации республиканца. Накануне, 12 января, в переговорах участвовал спецпосланник господина Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Противники Израиля проявили сговорчивость».

Лусине Баласян