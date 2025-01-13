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Коммерсантъ FM
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СМИ: Израилю и «Хамасу» передали итоговый проект соглашения о прекращении огня

Катар передал Израилю и «Хамасу» окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, пишет Reuters со ссылкой на источник. Неназванный израильский чиновник эту информацию отрицает. Тем не менее израильские СМИ узнали о достигнутом прогрессе на переговорах, прошедших в Дохе накануне.

Перед консультациями в Дохе глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани провел переговоры с главой израильской разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа и спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом, рассказал источник Reuters. Белый дом сообщал, что 12 января состоялся также телефонный разговор уходящего президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Channel 12 пишет, что детали сделки согласованы, ожидается окончательный ответ от «Хамаса». Обсуждаемый план по-прежнему предполагает три этапа, на первом из которых боевики должны освободить 34 израильских заложника, нуждающихся в срочной медицинской помощи, женщин и пожилых людей. Остальных, как предполагается, отпустят на втором этапе, а на третьем будут обсуждать управление сектором Газа.

Источник Associated Press рассказал, что прорыв был достигнут, поскольку посредники из Катара «возобновили давление на ''Хамас''», а Стив Виткофф — на израильтян. Как писали СМИ, во время встречи в Овальном кабинете 13 ноября 2024 года Джо Байден и Дональд Трамп договорились решить вопрос с заложниками в секторе Газа до инаугурации республиканца 20 января.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Противники Израиля проявили сговорчивость».

Лусине Баласян

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