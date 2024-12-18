Противники Израиля проявили сговорчивость

После того, как по иранской «оси сопротивления» были нанесены сокрушительные удары в Ливане и Сирии, руководство «Хамаса» проявило большую сговорчивость на непрямых переговорах с Израилем и тем самым приблизило сделку о прекращении огня в секторе Газа, сообщили арабские СМИ. По их данным, обсуждаемый проект договоренностей не предполагает полного вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из палестинского анклава на начальном этапе. Похоже, Израилю удается найти общий язык и с Саудовской Аравией: аравийская монархия смягчила свои требования к еврейскому государству относительно условий создания палестинского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильская военная техника в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта (сентябрь 2024 года)

Фото: Amir Cohen / Reuters Израильская военная техника в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта (сентябрь 2024 года)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль и «Хамас» могут заключить соглашение в ближайшее время, сообщило саудовское издание «Ашарк аль-Аусат». Его источники заявили, что группировка пошла на «серьезные уступки», отказавшись от требования к Израилю прекратить все боевые действия и полностью вывести войска из сектора Газа. По их словам, рассматриваемая инициатива включает несколько этапов. На начальной стадии, которая может занять до двух месяцев, Израиль должен будет вывести свои силы из основных городов Газы при сохранении военного присутствия на «оси Нецарим», которая делит сектор на северную и южную части, а также в районе Филадельфийского коридора — линии у египетской границы. Предполагается, что это будет временной мерой и израильские военные рано или поздно покинут анклав.

Согласно условиям сделки, первоначально «Хамас» должен передать противнику группу заложников, нуждающихся в помощи.

В свою очередь, Израиль обязуется выпустить из своих тюрем некоторое число палестинских заключенных. Наиболее настойчиво палестинская сторона требует, чтобы жители северных районов Газы получили право вернуться в свои дома без особого досмотра со стороны израильских военных.

В своем публичном заявлении «Хамас» выражал оптимизм по поводу потенциальной сделки. «Достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными возможно, если оккупация (имеется в виду Израиль.— “Ъ”) прекратит выдвигать новые условия»,— заявили в движении.

Впрочем, источники портала Axios утверждают, что трудности в переговорном процессе, который ведется при посредничестве Египта и Катара, «по-прежнему значительны». «Существуют пробелы, которые переговорные группы могут заполнить, и именно это они пытаются сделать,— заявил один из собеседников издания.— В любом случае, предстоит еще долгий путь».

Вместе с тем в разговоре с Axios высокопоставленный израильский чиновник заметил, что чересчур оптимистичные заявления по поводу возможных договоренностей Израиля и «Хамаса» не соответствуют реальности. «Это не помогает переговорам. Это вводит общественность в заблуждение и создает ложные иллюзии»,— подчеркнул он.

Однако есть другие, косвенные индикаторы того, что боевые действия в Газе вскоре могут утихнуть.

После того, как 27 ноября в Ливане был официально введен режим прекращения огня, активизировались переговоры по другой линии — между Израилем и Саудовской Аравией, утверждают источники Haaretz. По их данным, обе страны, которые не имеют полноформатных отношений, достигли важных договоренностей.

Это серьезный сдвиг, учитывая то, что Эр-Рияд после начала войны в Газе открыто потребовал от правительства Биньямина Нетаньяху твердых гарантий: палестинцам должно быть официально предоставлено право создать собственное государство. Сейчас же, утверждает Haaretz, Саудовская Аравия согласилась на достаточно расплывчатое обязательство Израиля обеспечить «путь к палестинской государственности».

Газета Haaretz утверждает: господин Нетаньяху всерьез считает, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман, де-факто лидер королевства, не имеет особой заинтересованности в создании палестинского государства – ему нужно только продемонстрировать прогресс на этом направлении, чтобы не вызвать недовольство внутренней аудитории, более трепетно относящейся к палестинскому вопросу. Поэтому в Израиле считают, что этой части саудовского общества можно «продать» и не очень конкретные формулировки.

Так или иначе, помощь стран Персидского залива критически необходима с точки зрения политического управления сектором Газа в послевоенный период и процесса восстановления разрушенной инфраструктуры анклава. Финансировать дорогостоящие восстановительные работы еврейское государство явно не намерено.

Нил Кербелов