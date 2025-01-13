Новак Джокович нашел новую первую ракетку

Во второй день Открытого чемпионата Австралии, набирающего ход в Мельбурне, в борьбу включился его десятикратный победитель Новак Джокович. Включив полтора месяца назад в свою команду в качестве тренера бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея, сербский теннисист вышел во второй круг, обыграв в четырех партиях получившего wild card малоизвестного американца Нишеша Басаваредди, еще недавно выступавшего за Стэнфордский университет. Успешно стартовали на мужском турнире и его более молодые фавориты — прошлогодний чемпион итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путь к новой победе на Australian Open его десятикратный чемпион Новак Джокович (слева) ищет вместе с новым тренером Энди Марреем

Фото: Edgar Su, Reuters Путь к новой победе на Australian Open его десятикратный чемпион Новак Джокович (слева) ищет вместе с новым тренером Энди Марреем

Фото: Edgar Su, Reuters

История тенниса знает массу примеров сотрудничества звезд первой величины с ведущими игроками прошлых лет. Тот же Новак Джокович с 2013 по 2016 год тренировался с бывшей первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером, а ровно половину из 24 своих титулов на турнирах Большого шлема выиграл с чемпионом Wimbledon 2001 года хорватом Гораном Иванишевичем. Тем не менее ноябрьское решение серба включить в свою команду своего ровесника британца Энди Маррея, сыгравшего свой последний матч прошлым летом на травяном турнире в Лондоне, стало сенсацией.

Пожалуй, впервые игроку такого масштаба начал помогать другой выдающийся мастер, который сам совсем недавно завершил свою карьеру и не имеет даже минимального тренерского опыта.

Причину этого решения Джокович, закончивший прошлый сезон на седьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), но по-прежнему сохраняющий мотивацию выигрывать главные титулы, объяснил перед стартом Australian Open. Отдав должное теннисному интеллекту и волевым качествам Маррея, который в 2019 году возобновил карьеру после эндопротезирования тазобедренного сустава, он вспомнил, что впервые они встретились, когда им было по 12 лет. «Энди обладает уникальным взглядом на мою игру, знает все ее достоинства и недостатки»,— подчеркнул Джокович, который из 36 матчей против британца одержал 25 побед, в том числе четыре — в финалах Australian Open (2011, 2013, 2015, 2016).

Первый турнир этого года в Брисбене Джокович проводил в отсутствие Маррея, который консультировал своего нового подопечного по телефону, катаясь в Европе на горных лыжах. Будучи «посеянным» под первым номером, серб уверенно прошел два круга, после чего потерпел неожиданное поражение от одного из самых высоких игроков АТР Tour американца Райли Опелки (211 cм) — бывшего 17-го номера мирового рейтинга, который из-за травмы пропустил практически весь 2023 год, а по итогам прошлого сезона стоял в конце третьей сотни.

На старте Australian Open Джоковичу тоже достался представитель США, только с совсем иным бэкграундом — 109-я ракетка мира Нишеш Басаваредди. Сын эмигрантов из Индии, он еще недавно выступал за Стэнфордский университет, а в прошлом сезоне добился заметного прогресса и сумел стать лучшим в отборочном турнире Американской теннисной ассоциации (USTA) за право получить wild card в основную сетку Australian Open.

Начало матча сложилось для Джоковича крайне неприятно. Он проиграл первую партию и по окончании игры справедливо признал, что на протяжении полутора сетов 19-летний соперник был явно лучше.

Басаваредди действительно справлялся с темпом, который предложил ему маститый оппонент, к тому же в одном из первых геймов, пытаясь отразить сложный удар в низкой точке, серб едва не повредил кисть правой руки. Однако по окончании второй партии выяснилось, что на самом деле медицинская помощь требуется Басаваредди, и в итоге после трех часов достаточно упорного противостояния Джокович взял верх — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Во втором круге он сыграет с еще одним номинальным аутсайдером — прошедшим через квалификацию 21-летним португальцем Жайме Фарией, легко переигравшим россиянина Павла Котова.

Тем временем прошлогодний победитель Australian Open, лидер рейтинга АТР итальянец Синнер, проведя два тай-брейка, справился с опытным чилийцем Николасом Ярри, а третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, на которого Джокович теоретически выходит в четвертьфинале, также в трех партиях переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко, который не сумел реализовать свои шансы, подавая на второй сет. Из остальных результатов обращает на себя внимание поражение финалиста Australian Open двухлетней давности грека Стефаноса Циципаса, откатившегося в прошлом году за пределы первой десятки рейтинга, от американца Алекса Микельсена.

Евгений Федяков