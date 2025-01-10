Мельбурнское притяжение

В воскресенье в Мельбурне начинается первый в новом сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. Сильнейшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев избежали сильных соперников в стартовом раунде, но могут встретиться друг с другом уже в 1/8 финала — на один круг раньше, чем третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и десятикратный победитель австралийского мейджора серб Новак Джокович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй сезон подряд Даниил Медведев (справа) собирается провести сразу с двумя французскими тренерами — Жилем Сервара (в центре) и Жилем Симоном

Фото: Daniel Pockett / Getty Images Второй сезон подряд Даниил Медведев (справа) собирается провести сразу с двумя французскими тренерами — Жилем Сервара (в центре) и Жилем Симоном

Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Прогнозировать результаты сильнейших теннисистов мира на Открытом чемпионате Австралии, как обычно, приходится большей частью на базе прошлогоднего соотношения сил. Ведь в новом сезоне они толком еще ничего не наиграли, а сразу три представителя первой пятерки — лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев — вообще не провели ни одного матча. У Медведева, кстати, несколько дней назад родился второй ребенок, и в Мельбурн он прилетел позднее остальных, лишь в четверг, за три дня до начала Australian Open. То есть времени на акклиматизацию у трехкратного (2021, 2022, 2024) финалиста этого турнира будет совсем немного.

Со жребием Медведеву, впрочем, повезло.

В первом круге ему достался Касидит Самрей — 414-й номер мирового рейтинга из Таиланда, который выиграл не очень представительный турнир теннисистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, оспаривавших право получить wild card в основную сетку. Если в третьем круге Медведев выйдет на австралийца Алексея Попырина, то это будет более серьезное испытание, но к тому времени россиянин, по идее, должен преодолеть проблемы, связанные с адаптацией. Ну а в четвертом круге возможно противостояние двух сильнейших российских теннисистов — Медведева и Андрея Рублева, не выяснявших отношения уже довольно давно, с итогового состязания АТР 2023 года.

Правда, за Рублева как никогда тревожно.

Неделю назад он потерпел поражение на старте турнира категории 250 в Гонконге, на котором взял титул в прошлом году, а теперь получил в соперники талантливого 18-летнего бразильца Жуана Фонсеку. Уверенности в своих силах южноамериканцу, который пока стоит в рейтинге лишь 113-м, сейчас не занимать. В декабре он победил на традиционном состязании Next Gen ATP Finals, в котором, как обычно, принимали участие сильнейшие теннисисты мира в возрасте до 21 года, а за последние две недели выиграл в Канберре «челленджер» (профессиональный турнир низкой категории, входящий в систему АТР) с призовым фондом $200 тыс. и прошел квалификацию Australian Open, продлив свою беспроигрышную серию до 13 матчей.

Не самым благосклонным жребий оказался и к Яннику Синнеру. Начать защиту прошлогоднего титула ему предстоит встречей с чилийцем Николасом Ярри, который, занимая в рейтинге 32-е место, едва не попал в число 32 сеяных. Теоретически в одну половину сетки с итальянцем могли попасть Карлос Алькарас и Новак Джокович, который два года назад взял на кортах Melbourne Park свой десятый титул, а недавно привлек в свою команду в качестве тренера экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея. Однако молодой испанец и сербский ветеран оказались в нижней половине, где могут сыграть друг с другом уже в четвертьфинале.

Первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко, в отличие от Синнера, уже провела один турнир — в Брисбене, где одержала убедительную победу.

Уровень игры, который продемонстрировала там чемпионка Australian Open последних двух лет, не вызывает сомнений в том, что именно ее снова следует считать главной претенденткой на титул. В пяти матчах белоруска отдала лишь один сет — сопернице по финалу 21-летней Полине Кудерметовой, которая начинала в Брисбене с квалификации, по итогам первой недели сезона совершила в рейтинге скачок со 107-го места на 57-е, а затем стала единственным российским игроком, прошедшим отборочные соревнования в Мельбурне. При этом если Синнер через две недели останется во главе рейтинга в любом случае, то Соболенко теоретически могут обойти Ига Швёнтек и Коко Гауфф.

Вариантов тут несколько, поэтому реальные шансы польки и американки следует оценивать лишь после гипотетического поражения Соболенко. В первых кругах она получила сравнительно простую сетку, а в 1/8 финала теоретически выходит на Мирру Андрееву, которую обыграла в полуфинале Брисбена, ни разу не отдав свою подачу. Для Андреевой, которая в прошлую субботу вместе с Дианой Шнайдер взяла свой первый титул WTA в парном разряде, начало сезона сложилось хорошо. Заняв в прошлый понедельник высшее за карьеру 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, она теперь померится силами с 42-й ракеткой мира чешкой Марией Боузковой, выигравшей на Australian Open лишь один матч из шести.

Что касается первой ракетки России Дарьи Касаткиной, входящей в топ-10, то она попала в другую, нижнюю половину сетки и начнет турнир встречей с болгаркой Викторией Томовой. В прошлом году на мейджорах Касаткина ни разу не проходила дальше третьего круга, и сейчас у нее есть возможность реабилитироваться.

Евгений Федяков