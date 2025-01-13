Песков: США не смогут санкциями перерубить маршруты поставок энергоносителей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сложившиеся маршруты экспорта российских энергоносителей невозможно «перерубить» санкциями. Он заверил, что госкорпорация «Росатом» продолжит международную деятельность, несмотря на недавние санкции США против топ-менеджмента компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Песков заявил, что Россия будет искать альтернативные маршруты поставок своих энергоносителей, чтобы минимизировать последствия санкций. «В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты, поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В Кремле ожидают, что США продолжат «неконкурентными способами пытаться подрывать позицию» компаний из РФ, но российские власти рассчитывают, что им удастся этому противодействовать. Дмитрий Песков убежден, что санкции «не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков», в том числе нефтяных.

США объявили о расширении санкций 10 января. Под ограничения попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ. Сегодня, 13 января, цена на фьючерсы Brent выросла до $81,11 за баррель, что стало максимумом с конца августа 2024 года. Goldman Sachs предсказал рост цены нефти до $90.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции встряхнули нефть».