Goldman Sachs предсказал рост цены нефти до $90 за баррель из-за санкций США

Стоимость барреля нефти марки Brent в 2025 году может вырасти до $90, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc. Наиболее важным фактором, который, вероятно, скажется на ценообразовании, опрошенные Bloomberg эксперты назвали последний пакет американских санкций в отношении России.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc., стоимость нефти может достичь $90 за баррель и в случае, если будущая администрация Дональда Трампа введет санкции против Ирана, который является еще одним крупным поставщиком нефти. При таком сценарии российское производство и иранские поставки нефти упадут на 1 млн баррелей.

Несмотря на негативные факторы, в Goldman Sachs Group Inc. дают осторожные прогнозы и рассчитывают, что стоимость барреля в среднем составит $76 в текущем году. Эксперты RBC Capital Markets LLC ожидают, что в нынешнем году нефть будет торговаться в среднем по $80 за баррель. «Тем не менее мы видели этот сценарий много раз в последние годы, и устойчивость цепочки поставок неизменно превосходила ожидания»,— прокомментировал прогнозы эксперт RBC Брайан Лейзен.

США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора 10 января. В санкционный список включили, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ. Сегодня, 13 января, цена на фьючерсы на эталонную марку Brent подскочила до $81,11 за баррель, что стало самым высоким показателем с конца августа 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции встряхнули нефть».