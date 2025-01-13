Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Goldman Sachs предсказал рост цены нефти до $90 за баррель из-за санкций США

Стоимость барреля нефти марки Brent в 2025 году может вырасти до $90, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc. Наиболее важным фактором, который, вероятно, скажется на ценообразовании, опрошенные Bloomberg эксперты назвали последний пакет американских санкций в отношении России.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc., стоимость нефти может достичь $90 за баррель и в случае, если будущая администрация Дональда Трампа введет санкции против Ирана, который является еще одним крупным поставщиком нефти. При таком сценарии российское производство и иранские поставки нефти упадут на 1 млн баррелей.

Несмотря на негативные факторы, в Goldman Sachs Group Inc. дают осторожные прогнозы и рассчитывают, что стоимость барреля в среднем составит $76 в текущем году. Эксперты RBC Capital Markets LLC ожидают, что в нынешнем году нефть будет торговаться в среднем по $80 за баррель. «Тем не менее мы видели этот сценарий много раз в последние годы, и устойчивость цепочки поставок неизменно превосходила ожидания»,— прокомментировал прогнозы эксперт RBC Брайан Лейзен.

США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора 10 января. В санкционный список включили, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ. Сегодня, 13 января, цена на фьючерсы на эталонную марку Brent подскочила до $81,11 за баррель, что стало самым высоким показателем с конца августа 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции встряхнули нефть».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...