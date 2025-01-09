Песков напомнил Армении о выгоде от участия в ЕАЭС после подачи заявки в ЕС

Возможное вступление Армении в Евросоюз (ЕС) — ее суверенное право, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, быть членом двух разных международных организаций невозможно. Армения также состоит в ЕАЭС, и это членство для нее выгодно, считает господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля убежден, что членство в ЕАЭС дает «весьма и весьма положительные дивиденды для Армении как государства и народа этой страны». По его словам, выгода «измеряется в процентах, повышенных темпах роста», кроме того, согласованные в рамках ЕАЭС рабочие механизмы и интеграционные форматы «продолжают работать на благо народов и стран, участвующих в них».

«Что значит это членство (Армении.— "Ъ") в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая,— это невозможно»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он также добавил, что нужно понять, какая позиция на этот счет у ЕС.

Сегодня, 9 января, правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума. Когда он может пройти, пока неизвестно. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал подписание в ближайшие месяцы новой программы партнерства с ЕС.

Об обсуждении вступления в ЕС — в публикации «Ъ» «Франция повела Армению в Европу».