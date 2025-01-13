Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к перезапуску уцелевшей ветки газопровода «Северный поток-2», поврежденной в результате подрыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его мнению, Лондон, чтобы не усугублять экономическую ситуацию, мог бы возобновить покупку российского топлива через названный маршрут. «Давайте вновь покупать хороший… газ у наших друзей из России»,— написал политик на странице в соцсети X.

Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Германия продолжает расследование, Швеция и Дания в феврале 2024-го прекратили его. В результате диверсии неповрежденной осталась одна нитка «Северного потока-2». Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года говорил, что для ее запуска нужна неделя, но в Германии этого «не хотят».

11 января кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выступая с речью на партийном съезде, объявила о планах запустить «Северный поток» и демонтировать все построенные ветровые электростанции в случае прихода АдГ к власти.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Северные потоки" вливаются в выборы».