«Северные потоки» вливаются в выборы

Кандидат в канцлеры ФРГ от «Альтернативы для Германии» пообещала восстановить «Северные потоки». Об этом Алис Вайдель заявила на съезде партии. 600 делегатов согласились, что именно сопредседатель АдГ должна повести ультраправых на досрочные выборы 23 февраля. Политик пообещала в случае избрания канцлером снести все ветряные электростанции и сделать энергополитику ФРГ «экономически обоснованной». Восстановить подорванные в 2022 году газопроводы «Северных потоков» депутаты «Альтернативы для Германии» призывали и прежде, отмечая, что без дешевой энергии страдает промышленность страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Rietschel / Reuters Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Технически и финансово план посильный, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Возможности покупать газ у России фактически в любом объеме Германия потеряла, а это конкурентное преимущество во многом и создало немецкую экономику, потому что поставки из нашей страны шли уже более 50 лет. И тут в моменте все это обрывается. Совпадает или не совпадает, но в это же время происходит спад экономики Германии. Тяжелая промышленность вся отмирает.

Проще всего выдать разрешение на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". Одна нитка не была разгерметизирована при взрыве, но немцы не завершили процесс сертификации этого газопровода. Министерство экономики Германии отозвало свой отзыв, и теперь у Федерального агентства неполный перечень документов, ни да, ни нет не сказали. Самой простой способ — просто выдать это разрешение и запустить. Правда, получается, что Германия будет игнорировать санкции США.

"Северный поток-1" имеет все документы, но обе нитки получили повреждения. Около 100 м газопровода отсутствует, нужно переложить участок трубы. Технически это возможно, в течение нескольких месяцев можно все работы завершить.

Итоговую оценку работ по восстановлению назвать сложно, потому что никто не проводил исследование, а что же там с трубами в плане воздействия на них морской воды в течение нескольких лет. Но я думаю, что запустить их вполне реально. Трубы-то дешевые, Россия их сама производит, вот бетонировали уже в Германии. Запасные трубы потом продали. Нужно будет их еще сделать. "Северный поток-2" достраивала наша трубоукладочная баржа "Фортуна" и полностью завершила газопровод, вплоть до последнего стыка, когда две нитки поднимаются со дна, свариваются между собой и опускаются обратно. Может быть, даже и меньше €1 млрд все это вышло. Экономия, которая была бы и для Германии, и для всего Европейского союза измеряется десятками, а, может быть, и сотнями миллиардов долларов по сравнению с тем, какие сейчас цены».

Швейцарская Transliq AG тоже считала, что работы по восстановлению «Северных потоков» обойдутся в меньшую сумму, примерно в €633 млн. Сам оператор газопроводов — Nord Stream AG — пересматривал оценки масштабов повреждений в худшую сторону. Осенью 2024-го компания добавила новые аргументы к ущербу и потребовала от страховой компенсировать ей €574 млн вместо изначально запрашиваемых €400 млн. Президент России Владимир Путин еще в 2022-м заявлял, что ремонт «Северных потоков» будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации.

Между тем «Альтернативе для Германии» будет сложно привлечь на свою сторону другие политические силы, считает немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар: «Чтобы АдГ вошла в будущее правительство, например, в коалиции с христианскими демократами, должно произойти чудо. Такая ситуация на выборах в Германии может возникнуть только чисто теоретически. Если "Альтернатива для Германии" получит каких-то 30% голосов, а "зеленые" и социал-демократы упадут ниже 15%, даже 10%, что сегодня представить почти невозможно, тогда крайне правые входят в правительство и смогут поставить очень остро вопрос о возобновлении энергетических отношений с Россией. Потому что эта партия говорит в первую очередь за восток Германии, а там ряд фирм и экономических союзов требуют восстановления экономических отношений с РФ. На западной Германии я этого не слышу. И то, что американцы ввели новые санкции против "Газпрома" и российской нефти, приведет к тому, что сейчас, в середине зимы, а она у нас в Европе чуть холодная, цены продолжат расти».

«Альтернатива для Германии» также не стала включать в свою предвыборную программу пункт с осуждением России за боевые действия на Украине. Против идеи, предложенной одним из депутатов, выступили 69% делегатов. Кандидатуру Алис Вайдель на пост канцлера одобрили возгласами одобрения и аплодисментами: как такового голосования не было. Практически одновременно Социал-демократическая партия выдвинула в этом же качестве действующего канцлера Олафа Шольца. Но у обоих политиков небольшие шансы занять пост канцлера, говорит заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов: «Вопрос в издержках. Если политики готовы ими обременять бизнес и делать свою экономику, особенно в энергоемких или, как говорят, в энергоинтенсивных отраслях, неконкурентоспособной, то, как говорится, флаг им в руки накануне досрочных выборов. Поэтому сейчас на этом поле активно и играет "Альтернатива для Германии", которая, возможно, наберет до 20%, став второй на сегодняшний день по количеству полученных голосов партией, оставаясь при этом нерукопожатной. Соответственно, в парламент должна пройти партия Сары Вагенкнехт.

На этом поле постепенно начинает играть Шольц в меньшей степени с точки зрения энергоносителей и восстановления "Северных потоков". Действующий канцлер сейчас играет как социал-демократ на поле АдГ и Союза Сары Вагенкнехт с точки зрения опасений немецких граждан о том, что конфликт перейдет в новую стадию. Об этом, в частности, постоянно говорит министр обороны Борис Писториус, а ведущий концерн ВПК Германии Rheinmetall зарабатывает колоссальные деньги на производстве вооружения».

По информации Bloomberg, в Христианско-демократическом союзе опасаются, что инаугурация Дональда Трампа в США помешает их кандидату Фридриху Мерцу на выборах, поскольку Олаф Шольц будет выглядеть на фоне нового американского президента как «защитник демократии». В целом за оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) сейчас выступает примерно 30% избирателей. У «Альтернативы для Германии» 22% голосов. На третьем месте, по данным опросов, правящая Социал-демократическая партия.

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Елизавета Скобцова