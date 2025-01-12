Маск раскритиковал власти Калифорнии за бесхозяйственность и обвинил в пожарах

Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что масштабные пожары в Калифорнии стали следствием не климатических изменений, а неэффективности работы местных властей всех уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: /File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: /File Photo, Reuters

«Если бы объяснение про изменение климата было верным, в Техасе, площадь лесов которого в два раза превышает площадь Калифорнии, было бы примерно в два раза больше лесных пожаров, уничтожающих дома»,— поделился мнением бизнесмен на странице в соцсети X.

По его мнению, к невозможности справиться с ЧП привело неправильное расстояние между зданиями, что не позволило бы огню распространяться дальше, отсутствие уборки зарослей кустарников и недостаток водоснабжения. В этой связи господин Маск заявил об «ужасной бесхозяйственности на уровне штата, округа и города».

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Альтадену и Херст. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Площадь возгорания в районе Большого Лос-Анджелеса составляет примерно 15,8 тыс. га. Огонь уничтожил целые населенные пункты и более чем 12 тыс. зданий. По данным NBC News, жертвами пожаров стали 16 человек. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд, а аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Огонь идет по Калифорнии».