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Коммерсантъ FM
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Маск раскритиковал власти Калифорнии за бесхозяйственность и обвинил в пожарах

Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что масштабные пожары в Калифорнии стали следствием не климатических изменений, а неэффективности работы местных властей всех уровней.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: /File Photo, Reuters

Илон Маск

Фото: /File Photo, Reuters

«Если бы объяснение про изменение климата было верным, в Техасе, площадь лесов которого в два раза превышает площадь Калифорнии, было бы примерно в два раза больше лесных пожаров, уничтожающих дома»,— поделился мнением бизнесмен на странице в соцсети X.

По его мнению, к невозможности справиться с ЧП привело неправильное расстояние между зданиями, что не позволило бы огню распространяться дальше, отсутствие уборки зарослей кустарников и недостаток водоснабжения. В этой связи господин Маск заявил об «ужасной бесхозяйственности на уровне штата, округа и города».

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Альтадену и Херст. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Площадь возгорания в районе Большого Лос-Анджелеса составляет примерно 15,8 тыс. га. Огонь уничтожил целые населенные пункты и более чем 12 тыс. зданий. По данным NBC News, жертвами пожаров стали 16 человек. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд, а аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Огонь идет по Калифорнии».

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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