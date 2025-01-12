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Коммерсантъ FM
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Львова-Белова: из Сирии в Россию вернулась еще одна семья с детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии еще одной семьи с детьми. Борт Минобороны доставил семью из отца, бабушки и двух дочек 10 и 5 лет в Подмосковье.

«Сразу после обращения семьи искали способ оказать содействие в возвращении из Сирийской Арабской Республики в Россию, были на связи. Теперь семья поедет в Санкт-Петербург — к родственникам. Надеюсь, все будет благополучно!» — написала госпожа Львова-Белова в своем Telegram-канале.

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». Спустя два дня, 8 декабря, в Дамаск вошли отряды вооруженной оппозиции. Президент Башар Асад покинул страну. Тогда же международный аэропорт Дамаска прекратил работу, которую возобновил 18 декабря.

10 декабря Мария Львова-Белова сообщила, что в российские ведомства начали поступать обращения об эвакуации граждан России из Сирии. По ее словам, речь идет об обращениях граждан с детьми. Число обращений она не уточнила. В конце декабря госпожа Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию двух семей с детьми.

О ситуации в Арабской Республике — в материале «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».

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