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Коммерсантъ FM
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Львова-Белова: в Россию из Сирии вернулись две семьи с детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии еще двух семей с детьми.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Telegram-канале госпожа Львова-Белова отметила, что ранее к ней поступали обращения с просьбой помочь этим семьям вернуться на родину. Сегодня самолет Минобороны приземлился в Подмосковье и доставил две семьи обратно в Россию. Среди прибывших — мать с грудным ребенком, а также другая семья в составе отца, матери, дедушки и троих детей.

«Рады, что все завершилось благополучно. Спасибо за оказанную помощь МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, а также Министерству обороны РФ»,— заключила детский омбудсмен.

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». Спустя два дня, 8 декабря, в Дамаск вошли отряды вооруженной оппозиции. Президент Башар Асад покинул страну. Тогда же международный аэропорт Дамаска прекратил работу, которую возобновили 18 декабря.

10 декабря Мария Львова-Белова сообщила, что в российские ведомства начали поступать обращения об эвакуации граждан России из Сирии. По ее словам, речь идет об обращениях граждан с детьми. Число обращений она не уточнила.

О ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».

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