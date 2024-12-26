Новые власти Сирии ищут «пятую колонну»

Временное правительство Сирии направило подкрепления в прибрежные районы страны после того, как там вспыхнули протесты алавитов — шиитского меньшинства, представителем которого был сверженный президент Башар Асад. Повод для народного недовольства дала появившаяся в соцсетях видеозапись, запечатлевшая акт вандализма в отношении одной из алавитских святынь в Алеппо. Нынешние власти заявили, что ролик был сделан месяцем ранее в целях провокации, чтобы усилить общественный раскол в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силы безопасности нового сирийского правительства патрулируют пригород Хомса

Фото: Leo Correa / AP Силы безопасности нового сирийского правительства патрулируют пригород Хомса

Фото: Leo Correa / AP

В прибрежных провинциях Сирии начались оперативные мероприятия, нацеленные на зачистку «остатков режима» Башара Асада, сообщили источники канала Al-Jazeera. Временные власти распорядились направить подкрепления не только в прибрежные районы страны, где компактно проживает кровно связанная с экс-президентом Сирии алавитская община, но и в Дамаск и Хомс. В некоторых местах, к которым приковано особое внимание правительства, введен комендантский час, а также развернуты кордоны сил безопасности.

По провинциям Латакия, Тартус и Хомс накануне прокатились народные волнения алавитов. Участники протестов требовали равных прав для всех сирийских общин. Некоторые из манифестаций сопровождались нападениями на силовиков.

Спусковым крючком для участников волнений стал распространившийся в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлено, как группа неизвестных сжигает могилу Абу Абдаллы аль-Хасиби, основателя алавитской общины в Алеппо.

В Дамаске заявили, что видео было сделано в конце ноября — начале декабря, когда провинция Алеппо приняла на себя основной удар группировок, начавших марш к столице. Утверждается, что это была провокация со стороны сторонников прежнего режима. «Целью было посеять раздор среди сирийского народа и вызвать смуту на этом чувствительном этапе, который переживает страна»,— отметил министр информации Сирии Мухаммед Якуб аль-Омар.

Сложность ситуации продемонстрировало и происшедшее в городе Тартус нападение на патруль безопасности. «При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами,— проинформировал министр внутренних дел Сирии Мухаммед Абдель Рахман.— В результате погибли 14 силовиков и 10 получили ранения». И это не первая засада, организованная против сил нового правительства.

Дамаск выдвинул к своим внутренним противникам ультиматум — сдать имеющееся у них оружие или столкнуться с массовыми рейдами, утверждают источники Al-Jazeera.

Примечательно, что алавитская община, в местах компактного проживания которой проходили массовые демонстрации, изначально приветствовала крах прежней системы и бегство господина Асада, однако часто подчеркивала, что опасается маргинализации или репрессивных мер со стороны новых властей.

Тенденцию на притеснение отдельных этноконфессиональных групп, населяющих Сирию, наметил инцидент с сожжением рождественской елки в христианском городе Сукайлабия. Сотни протестующих вышли на улицы Дамаска после того, как в социальных сетях завирусилось видео с мужчинами, поджигающими праздничный символ в одном из общественных мест. Новые власти Сирии попытались сгладить ситуацию, называв злоумышленников боевиками несирийского происхождения и пообещав наказать их жестче, чем положено. Однако очевидно, что текущая обстановка в сфере безопасности требует масштабных практических мер.

Не стоит забывать, что попытки фактического лидера Сирии Абу Мухаммеда аль-Джулани угодить международному сообществу и взять курс на умеренность могут встретить внутренний отпор — со стороны тех фракций сирийской оппозиции, которые выступают за установление в стране норм шариата. Об такой угрозе недвусмысленно предупреждают западные аналитические центры. А это создает новый фактор нестабильности.

Особое звучание в этих обстоятельствах приобретают завуалированные угрозы со стороны Ирана — ключевого покровителя Башара Асада. «Молодежь и стойкий народ Сирии не будут молчать перед лицом иностранной оккупации, агрессии и внутреннего тоталитаризма одной группы»,— написал в соцсети X генерал-майор Мохсен Резаи, некогда возглавлявший Корпус стражей Исламской революции. Он пообещал, что менее чем через год «сирийцы возродят сопротивление в своей стране другими способами» и нейтрализуют «коварный план» иностранных держав, который, по мнению военачальника, и привел к смене власти в Дамаске.

Нил Кербелов