Беспилотник ВСУ атаковал едущую машину в Белгородской области, ранены двое

В результате удара украинского БПЛА по движущемуся автомобилю возле села Дунайка Грайворонского округа Белгородской области ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Сначала глава региона рассказал о женщине с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица, которую скорая отвезла в облбольницу, затем, по словам губернатора, в Грайворонскую ЦРБ обратился и супруг пострадавшей с закрытой черепно-мозговой травмой и резаными ранами лица. Его также доставят в облбольницу после оказания первой помощи.

В результате атаки зафиксированы различные повреждения трех машин, также рассказал Вячеслав Гладков.

Это не первая атака ВСУ на населенные пункты Белгородской области за сегодняшний день. Ранее губернатор сообщал об ударе по пяти населенным пунктам и одной раненой мирной жительнице в селе Головчино Грайворонского округа.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 86 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Такие данные утром 12 января привел в ежедневной сводке обстрелов Вячеслав Гладков. Два человека были ранены, ряд домов и инфраструктурных объектов получили повреждения.

Мария Старикова