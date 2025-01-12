В Грайворонском округе Белгородской области после атаки дрона ранена женщина

Пять населенных пунктов подверглись атакам ВСУ сегодня, 12 января, один человек пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Мирная жительница была ранена после атаки БПЛА на село Головчино Грайворонского округа. У нее осколочное ранение грудной клетки, скорая уже везет ее в горбольницу №2 Белгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела в Белгородской области 12 января

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела в Белгородской области 12 января

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Также два FPV-дрона ударили по частному дому на хуторе Плотвянка Волоконовского района. У дома посекло кровлю, выбило окна, также поврежден стоявший рядом легковой автомобиль. В поселке Малиновка Белгородского района беспилотник сдетонировал около частного дома — в результате в нем выбило окна, посекло кровлю и фасад, также повреждены гараж возле дома и ограждение. Еще один дрон сдетонировал в селе Ясные Зори, зафиксированы повреждения остекления и фасада административного здания.

Еще одна атака беспилотника установлена в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. Там в одном из домов повреждены остекление и забор.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области по меньшей мере 86 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Такие данные ранее привел в ежедневной сводке обстрелов Вячеслав Гладков. Два человека были ранены, ряд домов и инфраструктурных объектов получили повреждения.

Мария Старикова