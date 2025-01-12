За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 86 боеприпасами

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области по меньшей мере 86 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Такие данные привел в ежедневной сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Два человека были ранены, ряд домов и инфраструктурных объектов получили повреждения.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Политотдельский, селам Головино, Красный Хутор, Черемошное и Щетиновка, а также хутору Валковский выпустили 19 боеприпасов в ходе двух обстрелов и ударили деваятью БПЛА, пять из которых сбила система ПВО. На перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский после атаки дрона на машину были ранены двое мужчин. Им оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Также повреждены квартира в многоквартирном доме и две машины.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Цаповка атаковали пять дронов ВСУ, четыре из них были сбиты. В поселке Борисовка частично разрушена кровля одного из коммерческих объектов, его название не указывается.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили три артиллерийских снаряда.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Новостроевка-Вторая, Козинка, Пороз и Сподарюшино ВСУ выпустили девять боеприпасов в ходе пяти обстрелов и два БПЛА.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка и Колотиловка обстреляны шесть раз, по ним выпустили 19 боеприпасов и 11 БПЛА. В результате был поврежден неназванный инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе по селам Муром, Новая Таволжанка и Середа, хуторам Марьино и Мухин выпустили один артснаряд и десять беспилотников, пять из них были сбиты. В селе Муром после сбросов взрывных устройств с БПЛА были частично повреждены два нежилых здания.

За предыдущие сутки, по данным господина Гладкова, область была атакована как минимум 61 беоприпасом, в том числе с беспилотников. Были ранены три человека. Двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, третий отпущен на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

Мария Старикова