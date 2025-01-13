«М.Финанс» пошел по судам

«М.Видео-Эльдорадо» судится за товарный знак «М.Финанс» с юридической компанией «Гаврюшкин и партнеры» из-за его неиспользования, выяснил “Ъ”. Если правообладатель не сможет подтвердить фактическое использование знака, суд аннулирует его регистрацию, объясняют юристы. Бренд может понадобиться ритейлеру для своей финансовой структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг, 9 января, состоялось судебное заседание по интеллектуальным правам ПАО «М.Видео» против челябинской юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» по снятию правовой охраны товарного знака «М.Финанс» из-за его неиспользования. Иск зарегистрирован в середине ноября 2024 года, суд отложил разбирательство до 20 января.

Летом 2024 года ритейлер подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «М.Финанс» и «М.Финансы», сообщали «Ведомости». Газета со ссылкой на классы товарных услуг писала, что данные товарные знаки могут использоваться ритейлером для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог, банковского обслуживания, предоставления ссуд, онлайн-банкинга. Осенью «Ъ-Южный Урал» сообщал, что ПАО «М.Видео» направило в «Гаврюшкин и партнеры» уведомление с предложением об отказе от товарного знака. В ответ юридическая компания предложила ритейлеру выдать письмо-согласие на регистрацию товарных знаков сети за 2 млн руб., а полностью уступить знак готовы за 5 млн руб. (см. «Ъ-Южный Урал» от 10 сентября 2024 года).

В «М.Видео-Эльдорадо» не ответили на запрос “Ъ”. В «Гаврюшкин и партнеры» заявили “Ъ”, что заинтересованы в сохранении своего товарного знака, так как он используется для операций с недвижимостью, взыскания арендной платы, консультаций по вопросам финансов и др.

ПАО «М.Видео» требует аннулировать правовую охрану товарного знака для финансовых услуг, так как правообладатель, по мнению ритейлера, не использовал его более трех лет, уточняет генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

«Если правообладатель не сможет подтвердить фактическое использование знака, суд аннулирует его регистрацию»,— подчеркивает она. «Товарный знак юридической компании и обозначение, которое планирует использовать "М.Видео", являются сходными до степени смешения, что мешает ритейлеру в регистрации собственного бренда»,— объясняет руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП Эльдар Гулиев.

Данный шаг «М.Видео» может означать, что на фоне убытков в основном бизнесе продажи электроники компания решила создать собственный банк, как это сделала МТС или Ozon, или структуру для предоставления займов для клиентов магазина, считает независимый аналитик Александр Сурков. Согласно отчету группы за первое полугодие 2024 года, чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» составил 8,5 млрд руб., группа начала открывать новые направления бизнеса: микрозаймы, реклама внутри магазинов и продажа подержанной техники (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года).

Тимофей Корнев