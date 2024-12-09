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Коммерсантъ FM
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«М.Видео-Эльдорадо» вышла на вторичный рынок

Группа начала выкупать у граждан подержанную технику

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о запуске услуги по выкупу смартфонов Apple, Samsung, Honor и других у клиентов. Позже ритейлер планирует распространить услугу на бытовую технику: рынок всех подержанных устройств компания оценивает в 130 млрд руб. Тогда как рынок новых смартфонов, в частности, сейчас не показывает рост. Это не первая инициатива по расширению деятельности компании за год, и участники рынка отмечают, что поиск новых сегментов может быть вызван ее неудовлетворительными финансовыми показателями.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«М.Видео-Эльдорадо» запустила 6 декабря услугу по выкупу бывших в употреблении смартфонов, рассказали “Ъ” в компании. Среди брендов, которые можно будет реализовать через ритейлера, устройства Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO, realme, Tecno и другие. Позже в «М.Видео-Эльдорадо» планируют запустить аналогичную услугу в других сегментах, а именно в бытовой технике, планшетах и других, рассказал представитель ритейлера.

В компании объясняют, что после проверки документов устройство проверяют на наличие ошибок в софте, и если с гаджетом все нормально, то устройство поступает для ремонта в сервис, а после его выставят на продажу в сети ритейлера как «восстановленный товар». В компании утверждают, что услуга будет доступна только для граждан РФ. По оценкам «М.Видео-Эльдорадо», объем рынка всей восстановленной техники в РФ оценивается в 130 млрд руб.

По данным с официального сайта группы «М.Видео-Эльдорадо», компания насчитывает более 1,2 тыс. офлайн-магазинов в 373 городах РФ. В первом полугодии группа отчиталась о том, что чистый убыток организации увеличился на 82% год к году, до 8,5 млрд руб., сообщал ТАСС. Выручка компании составила 202 млрд руб. при росте 13% год к году. Рост убытка в «М.Видео-Эльдорадо» связывали с ростом ключевой ставки.

В течение года ритейлер объявил и о других инициативах, призванных обеспечить дополнительный источник дохода. В частности, компания стала продавать рекламу на экранах устройств, выставленных в торговых залах (см. “Ъ” от 21 ноября). А 5 декабря «Ведомости» сообщили, что «М.Видео-Эльдорадо» стала предоставлять потребительские микрозаймы на любые цели.

В 2022 году услугу по выкупу бывших в употреблении смартфонов запустили сразу две крупные компании: «Авито» и «МегаФон». «Resale-рынок устройств по-прежнему является основным фокусом для "Авито", несмотря на активный рост продаж новой техники: за третий квартал года в категории смартфонов на такие устройства приходится 75% продаж»,— говорит руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров. По словам представителя «МегаФона», перед выкупом устройства сотрудник розничной сети оценивает смартфон в программе и называет стоимость выкупа, или клиент делает это самостоятельно на сайте оператора. «На стоимость влияют как эстетическое, так и техническое состояние гаджета. При сдаче старого устройства с покупателем заключается договор купли-продажи на выкуп»,— объяснил он.

Рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью, считает руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов. По его словам, группа рассчитывает занять лидирующую долю сегмента. Рост рынка подержанных гаджетов начался еще в середине 2022 года. Как сообщал “Ъ”, при падении продаж новых смартфонов на 35% год к году рынок б/у смартфонов за этот же период увеличился вдвое (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года). В ноябре РБК сообщала, что с января по октябрь в РФ было продано 24,1 млн новых смартфонов, но их объем год к году почти не изменился (+0,5%).

Собеседник “Ъ” среди ритейлеров не уверен в перспективности рынка выкупленных устройств: «Новый сервис не позволит группе выйти из сложной финансовой ситуации». По оценке другого собеседника, рынок подержанных гаджетов действительно более маржинальный, чем рынок новых. «Ритейлер выкупает подержанные устройства с дисконтом в 30–40%, обслуживает в собственном сервисе и продает с наценкой в 15%. Максимальная маржа с нового устройства около 15%»,— пояснил он, добавляя, что для ритейлера в то же время есть риск низких оборотов в сегменте, что может принести дополнительные убытки.

Тимофей Корнев

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