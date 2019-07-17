«Челябэнергосбыт» ответит за десять миллиардов ущерба

Временный управляющий ПАО «Челябэнергосбыт» обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании с ущербом не менее 10 млрд руб. Выявлены подозрительные сделки по выводу активов должника до введения процедуры наблюдения. Ранее суд запретил распоряжаться дебиторской задолженностью ЧЭС, в том числе переданной другим организациям, а также приостановил реорганизацию компании, под видом которой могли быть выведены активы.



Арбитражный суд Челябинской области 15 июля признал банкротом бывшего гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе — ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС), в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 15 января 2020 года. Временно исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Данил Елистратов. Заседание по рассмотрению результатов конкурсного производства назначено на 14 января 2020 года, сообщает пресс-служба суда. Во время проведения анализа финансового состояния ПАО «Челябэнергосбыт» временный управляющий обнаружил сомнительные сделки по выводу активов должника в преддверии процедуры банкротства.

«В финансовом анализе сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства энергосбытовой компании. Из отчета временного управляющего следует, что в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства установлен факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд руб., что является основанием для направления подготовленного заключения в органы предварительного расследования»,— сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала» (входит в ПАО «Россети»).

В апреле этого года в ЧЭС была открыта процедура наблюдения по заявлению МРСК, временно исполнявшей обязанности гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале после лишения «Челябэнергосбыта» этого статуса 1 июня 2018 года приказом Минэнерго РФ. По данным МРСК Урала, ЧЭС задолжал компании 3,5 млрд руб. за передачу электроэнергии на розничном рынке. Согласно материалам дела о банкротстве, на данный момент суд принял к рассмотрению требования более 600 кредиторов на общую сумму более 24 млрд руб., из них 2,8 млрд уже включено в реестр. 12 июля состоялось собрание кредиторов «Челябэнергосбыта», участники которого единогласно проголосовали за введение конкурсного производства.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области по ходатайству МРСК приостановил реорганизацию ЧЭС. Совет директоров ПАО принял решение присоединить компанию к аффилированному ООО «АЭС Инвест», в котором в апреле этого года была введена процедура наблюдения. При этом несогласные с этим акционеры могли требовать выкупа ценных бумаг. Однако суд пришел к выводу, что действия должника по выкупу акций направлены на уменьшение конкурсной массы, способствуют выводу активов и могут причинить убытки кредиторам. Кроме того, в рамках дела о банкротстве суд запретил «Челябэнергосбыту» распоряжаться своей дебиторской задолженностью и наложил арест на «дебиторку», уступленную ранее аффилированным ООО «Перспектива», ООО «М.Стайл», ООО «ЛВЛ Инвестмент групп», на общую сумму 1,38 млрд руб. К моменту лишения ЧЭС статуса гарантирующего поставщика, по данным самой компании, дебиторская задолженность превышала 7 млрд руб.

Управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Чувашов отмечает, что возбуждение уголовного дела по факту преднамеренного банкротства может стать «рычагом давления на контролирующих несостоятельного должника лиц с целью заставить их рассчитаться с ключевыми кредиторами», но расследование таких дел сопряжено с большими трудностями.

«Расследование дел о преднамеренном банкротстве связано со сложностью сбора доказательств, непоступлением в правоохранительные органы качественной первичной информации о признаках банкротства от арбитражного управляющего или нового менеджмента банкрота. Также характерна недостаточная экспертная поддержка. Установление фактов преднамеренного банкротства значительно повышает шансы привлечения руководителя и контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В целом практика привлечения к субсидиарной ответственности за последние пару лет ужесточилась и стала весьма распространенной»,— говорит юрист.

«Челябэнергосбыт» был последней сбытовой компанией, аффилированной со структурами АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), у которой оставался статус ГП. В 2018 году его потеряли структуры МРСЭН в Хакасии, Вологодской, Архангельской и Свердловской областях. Бывший генеральный директор компании Юрий Шульгин заочно арестован по обвинению в злоупотреблениях полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст.201 УК РФ) и объявлен в международный розыск.

С 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области является совместное предприятие ПАО «Фортум» и ЭК «Восток» — «Уралэнергосбыт». Для получения статуса, по условиям конкурса Минэнерго РФ, компания должна была расплатиться с долгами «Челябэнергосбыта» перед поставщиками оптового рынка электроэнергии в общей сумме 4,8 млрд руб.

Юлия Гарипова