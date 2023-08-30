Дебиторка без сроков давности

На повторные торги выставлено право требования ПАО «Челябэнергосбыт» в размере 1,58 млрд руб. к 432,8 тыс. человек. Это просроченная дебиторская задолженность физических лиц за электроэнергию. Начальная цена лота после первых несостоявшихся торгов сократилась почти на 105 млн руб., до 942,7 млн руб. Эксперты отмечают, что, скорее всего, по этой задолженности уже имеются решения судов о взыскании, поэтому трехлетний срок исковой давности в этом случае неприменим.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В списке должников «Челябэнергосбыта» 432,8 тыс. человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В списке должников «Челябэнергосбыта» 432,8 тыс. человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках банкротства бывшего гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области — ПАО «Челябэнергосбыт» на повторный аукцион выставлена дебиторская задолженность потребителей-физических лиц за коммунальные услуги в размере 1,58 млрд руб. Начальная цена права требования составляет 942,7 млн руб. Объявление о торгах опубликовано на Федресурсе.

Всего в лот включены права требования к 432,8 тыс. гражданам. Заявки на участие в закрытом аукционе принимаются до 29 сентября. Торги назначены на 5 октября. Шаг аукциона составит 5% от минимальной цены.

Дебиторскую задолженность физлиц перед «Челябэнергосбытом» пытаются продать второй раз. На первые торги, объявленные в мае этого года, никто не заявился. Начальная цена тогда была почти 1,05 млрд руб.

Помимо долгов граждан, на продажу выставлена дебиторская задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Среди должников коммерческие компании, муниципальные предприятия, бюджетные организации, администрации городов и сел Челябинской области. Всего повторные торги объявлены по 217 лотам, в которые включены от одного до двух десятков дебиторов. Общая начальная цена прав требований составляет почти 1,5 млрд руб. Торги по ним также назначены на 5 октября.

Кроме того, на продажу выставлена недвижимость должника — гаражный бокс 40,6 кв.м в Архангельске. Начальная цена —1,6 млн руб.

ПАО «Челябэнергосбыт» было создано в 2005 году в результате реорганизации компании «Челябэнерго». До 1 июля 2018 года организация, входившая в АО «Межрегионсоюзэнерго», являлась гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе, но была лишена статуса из-за финансовых проблем. На тот момент в «Челябэнергосбыте» сообщали, что размер дебиторской задолженности по всем группам потребителей превышает 5 млрд руб.

В июле 2019 года арбитражный суд региона признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство по заявлению ОАО «МРСК Урала» (с августа 2023 года — ПАО «Россети Урал»), которому «Челябэнергосбыт» задолжал 3,5 млрд руб. По итогам процедуры наблюдения были обнаружены признаки преднамеренного банкротства, установлен факт причинения ущерба компании в размере более 10 млрд руб. Всего в реестр должника включены требования более 750 кредиторов на общую сумму около 10 млрд руб. Общая сумма заявленных требований превышает 24 млрд руб.

В марте 2021 года МВД России сообщило о задержании 11 экс-руководителей региональных энергосбытовых компаний, входивших в «Межрегионсоюзэнерго». Среди них был бывший председатель совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Вадим Литвинов. Топ-менеджеров обвиняют в хищении более 10 млрд руб. у производителей электроэнергии и сетевых компаний.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева отмечает, что дебиторская задолженность, выставленная на торги, скорее всего, уже «просужена». «С 2019 года жилищным законодательством установлен запрет на уступку прав по взысканию просроченной задолженности по жилищно-коммунальным услугам третьим лицам. В случае если ресурсоснабжающей организацией заключен подобный договор, он считается ничтожным. С учетом данных запретов можно исходить из того, что дебиторская задолженность, выставленная на торги, уже является просуженной, то есть имеется ряд судебных актов, которыми с граждан-потребителей взыскана задолженность за электричество. То есть победитель торгов сможет сразу обратиться за исполнением к судебным приставам или в банк. Это также означает, что к данным отношениям срок исковой давности не применяется»,— отмечает юрист. По ее словам, покупка прав требований к физлицам может быть интересна для коллекторских организаций.

Юлия Гарипова