Визит на тихом уровне

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Тегеран с необъявленным визитом. Поездка стала продолжением активных контактов на высшем уровне, в рамках которых президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе встретился в Санкт-Петербурге с секретарем иранского Совбеза Али Акбаром Ахмадианом. Подготовка к встрече президентов России и Ирана на саммите БРИКС в Казани проходит в условиях усиления давления Запада на Тегеран в связи с обвинениями в якобы имевших место поставках иранских баллистических ракет России. Отвергая эти обвинения, Москва и Тегеран демонстрируют решимость развивать отношения по всем направлениям, включая чувствительную область безопасности и военно-технических связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа) и секретарь Совбеза РФ Сергея Шойгу

Фото: Пресс-служба президента Ирана Президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа) и секретарь Совбеза РФ Сергея Шойгу

Фото: Пресс-служба президента Ирана

Сергей Шойгу прилетел с необъявленным визитом в Тегеран во вторник вечером и за несколько часов успел провести встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом. Как сообщило агентство IRNA, президент Пезешкиан заверил Сергея Шойгу, что недавно сформированное правительство Ирана «продолжит серьезно работать над повышением уровня двусторонних отношений с Россией». А Сергей Шойгу передал Масуду Пезешкиану послание от Владимира Путина о том, что он с нетерпением ждет встречи на саммите БРИКС в Казани, намеченном на 22–24 октября.

После завершения переговоров в Тегеране на сайте иранского президента появилось его заявление о том, что «отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе и помогут снизить санкционное давление, оказываемое на Иран и Россию со стороны Запада».

Второй собеседник главы Совбеза РФ — Али Акбар Ахмадиан – только на прошлой неделе побывал с визитом в России. Находясь в Санкт-Петербурге, он провел переговоры с Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным. Таким образом, общение в Тегеране стало уже вторым за последние дни личным контактом глав Совбезов двух стран.

На встрече в Санкт-Петербурге Сергей Шойгу сообщил иранскому коллеге, что Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания на высшем уровне нового базового межгосударственного договора с Тегераном. Ряд заявлений о российско-иранских отношениях сделал тогда и Владимир Путин. «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана»,— заявил он, обращаясь к главе иранского Совбеза. По словам Владимира Путина, после прошлогоднего спада во взаимной торговле по итогам первого полугодия этого года товарооборот вырос почти на 10%. «В числе приоритетных проектов — развитие транспортного коридора "Север—Юг". Много раз возвращались и постоянно занимаемся этой темой. Еще раз подтверждаю свою заинтересованность в реализации этого большого проекта»,— заявил российский президент. И добавил: «У нас много тем, которые, безусловно, являются интересными, важными как для Ирана, так и для России».

Встречаясь с Али Акбаром Ахмадианом, Владимир Путин, ни разу не упомянул чувствительную тему военно-технического сотрудничества с Тегераном. Разговоры о нем начались на Западе на фоне информации о якобы имеющих место поставках иранских баллистических ракет России для их использования в конфликте на Украине.

Уже после того, как глава иранского Совбеза вернулся домой из Санкт-Петербурга, Масуд Пезешкиан в ходе своей первой пресс-конференции на посту президента не стал отмалчиваться по вопросу ракет. «Может, раньше что-то и передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было, но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет»,— заявил президент, инаугурация которого состоялась 30 июля.

Новый международный скандал вызвал распространенный телеканалом CNN 6 сентября со ссылкой на источники материал о том, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. В МИД Ирана сразу же заявили: попытки связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине имеют своей целью оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.

Вслед за CNN британский телеканал Sky News распространил свой материал на ту же тему, снабженный спутниковым снимком. На это отреагировала иранская дипмиссия в Лондоне: «Sky News утверждает, что Иран передал России ракеты, основываясь лишь на спутниковом снимке! Никаких доказательств погрузки или разгрузки ракет, даже местоположение не было указано. Это не журналистика, а спекуляция и вымысел».

Столь же решительными были и заявления российской стороны. Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, рассуждения «о каких-то поставках каких-то вооружений» не имеют под собой оснований. С отдельным комментарием выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков: «Америка хочет поссорить наши страны и сыграть на чужом поле в собственных интересах — у них это не получится. Наше сотрудничество проверено временем, оно не содержит элементов, которые а) что-либо нарушают с точки зрения международно-правовых обязательств; б) каким-то негативным образом влияют на чью-либо безопасность, либо какие-то региональные балансы».

«Наше сотрудничество простирается очень далеко: оно в сферах политики, экономики, транспорта. Есть и ВТС, никто это не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы»,— добавил дипломат.

Тем не менее скандал набирает обороты. На прошлой неделе в МИД Соединенного Королевства был вызван временный поверенный в делах Ирана в Лондоне Али Матинфара, которому было объявлено о введении санкций против семи юридических и физических лиц из Ирана. Ограничительные меры затронули, например, компании Baharestan Kish Company и Saad Sazeh Faraz Sharif, которые занимаются производством беспилотников.

При этом с совместным заявлением выступили главы МИД Британии, Нидерландов, Франции и Германии. Они заявили о решимости остановить действие соглашений о воздушном сообщении с Ираном и работать над введением санкций против авиакомпании Iran Air.

Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения своих санкций в отношении авиационной индустрии Ирана.

«Ответ ЕС будет быстрым. Жозеп Боррель (скоро уходящий в отставку глава европейской дипломатии.— “Ъ”) уже представил странам ЕС свои предложения по целевым ограничительным мерам»,— сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, Евросоюз получил «надежную информацию от партнеров о поставке Ираном ракет России».

Сергей Строкань